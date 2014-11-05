В Увате осудят водителя, из-за которого погибла пожилая женщина

Как следует из материалов уголовного дела, жительница Нижневартовска попросила своего знакомого, 53-летнего жителя Екатеринбурга, отвезти её с 80-летней матерью в Екатеринбург повидаться с родственниками. На арендованном автомобиле «Лада Гранта» мужчина приехал в Нижневартовск и вечером 20 августа они выехали в путь.
21 августа, проезжая по территории Уватского района, водитель нарушил правила дорожного движения. В условиях пасмурной и дождливой погоды, плохой видимости он начал обгон, не убедившись, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии. Во время обгона мужчина потерял контроль над машиной, допустил ее занос и столкновение с грузовиком Mitsubishi Fuso Canter. Удар пришелся в заднюю часть Лады, где на пассажирском сиденье находилась пожилая женщина. Она погибла на месте.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в ходе расследования был установлен очевидец аварии из Сургута, у которого установленный в машине видеорегистратор зафиксировал момент столкновения. Видеозапись приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Уватский районный суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.