В Рунете растет число халявщиков

Наиболее популярная форма платного контента — видео (его приобретали 73% от общего числа плативших). 41% плативших покупали игры. Наименее популярный контент — электронные книги (30%).
Больше всего людей приобретают контент с помощью персональных компьютеров и ноутбуков, на них приходится 57% покупателей. На втором месте — мобильные устройства (34%). Через Smart-TV (умные телевизоры) совершали покупки 5%.
Меньше трети пользователей могут отличить легальный контент от нелегального, год назад таких было около четверти аудитории Рунета.
41% пользователей считает, что наиболее эффективная мера в борьбе с пиратством — обеспечить доступность бесплатного или дешевого легального контента в Сети. В прошлом году так считали 35%.
По данным РАЭК, за 2013 год рынок цифрового контента вырос на 14% и составил 5,8 млрд рублей (без учета игр). В 2014 прогнозируется рост на 15%. Продажи музыки составили 2 млрд рублей, книг и интернет-СМИ — 0,6 млрд рублей, видео — 3,2 млрд рублей. При этом продажи онлайн-игр составили 35 млрд рублей.
Общий объем российского интернет-рынка в 2013 году вырос на 31%, до 1,1 трлн рублей, что составляет 1,6% ВВП (в 2012 году — 1,3% ВВП). Вместе с «интернет-зависимыми» рынками объем составил 6,7 трлн рублей, это 10% ВВП. Об этом пишет газета «Известия».
Общая экономическая ситуация привела к спаду покупательной активности в ряде секторов, признает гендиректор интернет-компании Tvigle Егор Яковлев.
«Люди начинают сокращать потребительские расходы. Они откладывают покупку товаров долговременного спроса. А более дорогим товарам стали предпочитать такие же, но более дешевые, — говорит Яковлев. — В интернете также произошло замещение: платному контенту все чаще предпочитают бесплатный. Либо по рекламной модели, либо пиратский. Многие пользователи и вовсе не различают, где контент легальный, а где нет».
Фото: trkkazan.ru