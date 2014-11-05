В Рунете растет число халявщиков

«Люди начинают сокращать потребительские расходы. Они откладывают покупку товаров долговременного спроса. А более дорогим товарам стали предпочитать такие же, но более дешевые, — говорит Яковлев. — В интернете также произошло замещение: платному контенту все чаще предпочитают бесплатный. Либо по рекламной модели, либо пиратский. Многие пользователи и вовсе не различают, где контент легальный, а где нет».