В детском саду течет крыша: на стенах — грибок, а денег нет

«Случаи затопления происходят во время дождей или таяния снега. Из-за частых протечек потолка и стен в спортивном зале и группах второго этажа (а именно группе № 7) отклеиваются обои, от сырости повредилась штукатурка и появилась плесень. В группах высокая влажность, что плохо влияет на здоровье детей, — пишет обеспокоенная мама. — В нашей группе находится опасно. Воспитатели боятся включить свет, потому что может замкнуть электричество, а так и до пожара недалеко».
По словам заместителя заведующей детского сада № 146 к.2 Ольги Беловой, крыша протекает уже второй год. В настоящий момент идет ремонт кровли, но на внутренние косметические работы средств нет, и реконструкция не планируется.
«Грибком поражен весь второй этаж: спортзал, музыкальный зал, групповое помещение, спальня и коридоры. Но средств на косметический ремонт не выделено и под программу капитального ремонта дошкольное учреждение не попадает — детскому садику всего 25 лет», — рассказывает она.
По ее словам, сейчас делать косметический ремонт нецелесообразно — стены и все перекрытия наполнены водой. Просохнут они лишь только к лету 2015 года, найдут ли к тому времени средства на ремонт, еще большой вопрос. А до того времени дети и дальше будут посещать детский садик, который находится в плачевном состоянии. «Терпение родителей на пределе, отсутствие денег, не повод подвергать детей опасности. Тем более у некоторых детей есть аллергия, плесень усугубляет здоровье больных детей», — отмечает Татьяна.