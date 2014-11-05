В детском саду течет крыша: на стенах — грибок, а денег нет

По ее словам, сейчас делать косметический ремонт нецелесообразно — стены и все перекрытия наполнены водой. Просохнут они лишь только к лету 2015 года, найдут ли к тому времени средства на ремонт, еще большой вопрос. А до того времени дети и дальше будут посещать детский садик, который находится в плачевном состоянии. «Терпение родителей на пределе, отсутствие денег, не повод подвергать детей опасности. Тем более у некоторых детей есть аллергия, плесень усугубляет здоровье больных детей», — отмечает Татьяна.