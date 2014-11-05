Тюменцы предпочитают ждать автобусы на морозе

Все желающие оказать посильную помощь в реализации проекта могут сделать это на портале boomstarter.ru. Этот сайт был специально создан как средство для привлечения коллективного финансирования старта различных проектов. Так, многие молодые люди, у которых имеются ценные идеи, но нет средств для их реализации, используют этот метод поиска требуемой суммы.
Как рассказал один из авторов проекта по внедрению теплых остановок Евгений Борисов, сбор денег на создание первой, пилотной теплой остановки в Тюмени ведется уже две недели. Возможный срок сбора необходимых средств истекает. На то, чтобы собрать 1,2 миллиона рублей у ребят остаются еще две недели. На данный момент в копилке молодых людей всего 800 рублей.
Теперь тюменские изобретатели активно занимаются поиском альтернативных источников финансирования и привлечения инвесторов. Как поясняет Евгений Борисов, такими источниками могут быть любые предприятия или банки, проект может быть выполнен по их техническому заданию.
В городском бюджете не хватает денежных средств даже на то, чтобы обеспечить город обыкновенными остановками
«Кроме того, теплые остановки могут стать хорошими рекламными площадками, а также позволят расширить спектр различных услуг для населения. Ведь в остановках планируется разместить платежные терминалы, банкоматы», — рассказывает Евгений.
Что касается поддержки со стороны городской администрации, ее пока не последовало. Молодым людям объяснили, что в городском бюджете не хватает денежных средств даже на то, чтобы обеспечить город обыкновенными остановками, не говоря о таком дорогостоящем проекте, как теплые остановочные комплексы.
Напомним, по замыслу Евгения Борисова и Александра Чикунова, пилотный остановочный комплекс будет представлять собой закрытое обогреваемое сооружение размером 8*4 метров. В комплексе будут использованы современные методы мониторинга за общественным транспортом, в нем будет находиться терминал ТТС, а также табло информации, на котором будет отображаться время прибытия интересующего автобуса.
Фото: http://vk.com/publik78412294