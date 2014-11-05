Тюменцы предпочитают ждать автобусы на морозе

Все желающие оказать посильную помощь в реализации проекта могут сделать это на портале boomstarter.ru. Этот сайт был специально создан как средство для привлечения коллективного финансирования старта различных проектов. Так, многие молодые люди, у которых имеются ценные идеи, но нет средств для их реализации, используют этот метод поиска требуемой суммы.