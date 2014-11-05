Тюменские выпускники проходят стажировку на предприятиях области

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания профессионального учебного заведения, сталкиваются с трудностями в трудоустройстве. Выпускнику профессиональной организации, получившему опыт работы только во время производственной практики, очень сложно конкурировать с квалифицированными специалистами.
Чтобы помочь молодым людям, органы службы занятости населения реализуют мероприятие по организации стажировки выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу. Прохождение стажировки дает возможность закрепить на практике полученные теоретические знания, умения, навыки, и получить рекомендации от реального работодателя. Кроме того, время прохождения стажировки засчитывается в стаж работы, и фиксируется в трудовой книжке.
За десять месяцев 2014 года для прохождения стажировки работодателями создано 269 специальных рабочих мест в ста организациях и учреждениях. Молодые люди проходили стажировку по таким профессиям как: бухгалтер, кондитер, юрист, инженер, менеджер, учитель, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие.
Воспользовались данной услугой 284 выпускника. В результате полученного опыта работы по специальности свыше 80% завершивших стажировку выпускников нашли постоянное место работы. Многие остались работать на том же предприятии, где проходили стажировку. Молодые перспективные кадры приобрели работодатели ООО «Хлебокомбинат «Сорокинский», АУ КЦСОН «Уватского муниципального района», ИП Ращупкин А.Ю. и другие.
Почти 500 предприятий и учреждений, которые организовали у себя рабочие места для стажировки, готовы принять более четырех тысяч человек, сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области.
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