Тюменские выпускники проходят стажировку на предприятиях области

Чтобы помочь молодым людям, органы службы занятости населения реализуют мероприятие по организации стажировки выпускников образовательных организаций и граждан, ищущих работу. Прохождение стажировки дает возможность закрепить на практике полученные теоретические знания, умения, навыки, и получить рекомендации от реального работодателя. Кроме того, время прохождения стажировки засчитывается в стаж работы, и фиксируется в трудовой книжке.