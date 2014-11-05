Трагедия под Тюменью: пьяный водитель «влетел» под бензовоз

Еще одна авария произошла около полуночи на улице Карской областного центра. По предварительным данным, лишенный права управления и находившийся в нетрезвом состоянии, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль Volkswagen. Пострадал 26-летний пассажир Toyota, который получил перелом носа. 25-летний молодой человек, управлявший Toyota получил водительское удостоверение всего год назад, за это время уже успел его лишиться, а теперь еще и совершить аварию.