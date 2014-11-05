Трагедия под Тюменью: пьяный водитель «влетел» под бензовоз

Трагедия произошла первого ноября, в субботу, в семь часов утра на 5 км Старотобольского тракта. Здесь столкнулись бензовоз МАН и Mitsubishi Pajero.
Водитель Mitsubishi не выдержал дистанцию, вследствие чего внедорожник въехал в прицеп бензовоза. По предварительным данным, 25-летний водитель Mitsubishi находился в состоянии опьянения. В результате происшествия погиб 24-летний пассажир Pajero, водитель и еще трое пассажиров автомобиля, молодые люди 20–27 лет, получили ушибы и ссадины.
Еще один пьяный водитель спровоцировал ДТП на ул. Широтной областного центра. В одиннадцатом часу утра того же дня здесь столкнулись автомобили Ford Focus и «ИЖ Ода». По предварительным данным, 30-летний водитель Ford был нетрезв, а также управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортом. Он превысил безопасную скорость движения, что привело к аварии. В результате происшествия черепно-мозговую травму и перелом грудины получила 78-летняя пассажирка «Оды».
Две дорожных аварии совершили нетрезвые водители в областном центре в понедельник, 3 ноября. В 8 часов вечера на улице Западносибирской въехал в столб автомобиль «Лада Приора». 37-летний водитель получил травму головы, при этом у него имелись признаки алкогольного опьянения. Мужчину доставили в больницу, но из приемного отделения он сбежал, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Еще одна авария произошла около полуночи на улице Карской областного центра. По предварительным данным, лишенный права управления и находившийся в нетрезвом состоянии, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль Volkswagen. Пострадал 26-летний пассажир Toyota, который получил перелом носа. 25-летний молодой человек, управлявший Toyota получил водительское удостоверение всего год назад, за это время уже успел его лишиться, а теперь еще и совершить аварию.