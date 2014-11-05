Пользователи рунета выбирают лучший автомобиль 2014 года

В этом году формат премии был кардинально обновлен. Основная цель изменений — сделать голосование более справедливым, приближенным к реальности. Теперь у голосующего задача не просто назвать условный «лучший автомобиль», а выбрать именно ту модель, которую он купил бы себе. Для удобства пользователей все автомобили разделены на 4 популярных класса: