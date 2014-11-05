Пользователи рунета выбирают лучший автомобиль 2014 года

На «Авто Mail. Ru» началось голосование в национальной автомобильной премии «Лучшее авто 2014 по версии рунета». Традиционно в нашей премии лучших из лучших определяют пользователи. За звание лучшего авто по версии рунета борются более 300 автомобилей, представленных в продаже у официальных дилеров в России в этом году.
В этом году формат премии был кардинально обновлен. Основная цель изменений — сделать голосование более справедливым, приближенным к реальности. Теперь у голосующего задача не просто назвать условный «лучший автомобиль», а выбрать именно ту модель, которую он купил бы себе. Для удобства пользователей все автомобили разделены на 4 популярных класса:
Внедорожные. Кроссоверы, внедорожники, пикапы;
Легковые. Седаны и хэтчбеки;
Семейные. Универсалы и минивэны;
Спортивные. Купе, кабриолеты, спорткары и «заряженные» версии легковых автомобилей.
После того как пользователь определился с классом автомобиля, он выбирает подходящий ему ценовой диапазон. Это сужает выбор до нескольких десятков моделей, и среди них необходимо найти тот единственный автомобиль, который бы пользователь приобрел.
Итоги будут подведены в начале декабря. Среди пользователей, принявших участие в голосовании, будет проведен розыгрыш призов.