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Пользователи рунета выбирают лучший автомобиль 2014 года

5 ноября 2014, 15:32
На «Авто Mail. Ru» началось голосование в национальной автомобильной премии «Лучшее авто 2014 по версии рунета». Традиционно в нашей премии лучших из лучших определяют пользователи. За звание лучшего авто по версии рунета борются более 300 автомобилей, представленных в продаже у официальных дилеров в России в этом году.

На «Авто Mail. Ru» началось голосование в национальной автомобильной премии «Лучшее авто 2014 по версии рунета». Традиционно в нашей премии лучших из лучших определяют пользователи. За звание лучшего авто по версии рунета борются более 300 автомобилей, представленных в продаже у официальных дилеров в России в этом году.

В этом году формат премии был кардинально обновлен. Основная цель изменений — сделать голосование более справедливым, приближенным к реальности. Теперь у голосующего задача не просто назвать условный «лучший автомобиль», а выбрать именно ту модель, которую он купил бы себе. Для удобства пользователей все автомобили разделены на 4 популярных класса:

Внедорожные. Кроссоверы, внедорожники, пикапы;

Легковые. Седаны и хэтчбеки;

Семейные. Универсалы и минивэны;

Спортивные. Купе, кабриолеты, спорткары и «заряженные» версии легковых автомобилей.

После того как пользователь определился с классом автомобиля, он выбирает подходящий ему ценовой диапазон. Это сужает выбор до нескольких десятков моделей, и среди них необходимо найти тот единственный автомобиль, который бы пользователь приобрел.

Итоги будут подведены в начале декабря. Среди пользователей, принявших участие в голосовании, будет проведен розыгрыш призов.

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