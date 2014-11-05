Павел Ситников: Во время эко-туров нельзя курить, материться и жаловаться на жизнь

— Сделать экотуризм более массовым сейчас не получится: у меня нет помощника, который на таком же уровне смог бы проводить параллельно какие-то туры. Может быть, расширится сеть маршрутов, дальность маршрутов должна вырасти. Мы начинали с региональных туров, потом выбрались на Урал в девятидневный тур. На будущий год я очень надеюсь, что люди — тюменцы в частности — пересилят свою трусость и поедут в Крым. Я не в Киев приглашаю, не в Луганск. Я приглашаю в Крым, где есть, что посмотреть, и при этом абсолютно спокойная обстановка. В этом году не получилось, посмотрим, что будет в следующем. На Новый год мы будем планировать посещение заповедника «Столбы» под Красноярском и другие красноярские достопримечательности. Поедем туда деньков на 5–6. Так далеко, по крайней мере, мы еще не ездили. Зарубежные туры я пока не планирую. Без меня есть фирмы, которые это организуют. У нас в России есть, что посмотреть! Иностранцы тратят бешеные деньги, чтобы посмотреть Сибирь, и вы не поверите, чтобы Урал посмотреть. А мы сами тут живем, ничего не видим, ничего не знаем.