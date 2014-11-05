Павел Ситников: Во время эко-туров нельзя курить, материться и жаловаться на жизнь

Термин «экотуризм», отражающий идею гармонии между рекреацией и экологией, был официально использован мексиканским экологом Эктором Себальосом-Ласкурайном в первой половине 80-х годов прошлого века. Оказывается, такой вид отдыха есть и в Тюмени.
О том, что же представляет собой тюменский экотуризм, рассказал в интервью корреспонденту Nashgorod.ru профессиональный натуралист, путешественник Павел Ситников.
Давайте попробуем раскрыть понятие экотуризма в целом и тюменского экотуризма в частности. Что такое экотуризм на ваш взгляд?
— Есть международное определение экотуризма. Это туризм, который люди осуществляют, в основном, на заповедных территориях и который происходит без ущерба для окружающей среды. Я считаю, что это узкое определение. Поэтому, когда четыре года назад я задумывал тюменский экологический туризм, посчитал нужным сделать так, чтобы люди на этих заповедных территориях вели себя предельно экологически правильно. И здесь, может быть, я противоречу законам бизнеса, потому, что в любом бизнесе, в том числе и туристическом, кто платит деньги, тот и прав. В экотуризме все по-другому: здесь настолько жесткие правила, что 99%, по крайней мере, нашего населения не будут допущены к такому виду отдыха. Во время эко-тура, не важно, сколько он длится — день, два или неделю, нельзя пить алкоголь. Нельзя курить, нельзя материться, нельзя уставать, нельзя жаловаться на жизнь, нельзя чего-либо бояться. Техника безопасности во многом обеспечена тем, что люди едут трезвые и адекватные, поэтому и ЧП, как правило, не бывает. Программа составляется грамотно, и за плечами у руководителей эко-туров огромнейший экспедиционный опыт в плане выживания в любой среде — в Арктике, в пустыне, где угодно.
А что дает человеку экотуризм как направление отдыха?
— Сейчас люди сильно оторваны от природы. Те, кто указывают на своей странице в интернете, что любят природу, как правило, горбятся на своей собственной даче, а любить животных для них — это гладить собачку, которая сидит на диванчике. Это неправильно. Когда ведешь группу детей, уже подростков, которые не знают даже как выглядят ягоды шиповника и можно ли их есть, это уже говорит о том, что мы оторвались от природы. Я в своих эко-турах, конечно же, предлагаю людям познакомиться со всем полезным, что есть в природе, со всем уникальным. Поэтому и делаю туры, как правило, в такие места, где до нас еще никто не был, никакие другие туристы. Они просто не знают этих мест.
В чем особенности тюменского экотуризма?
— В Тюмени туризм развит, конечно. Но на 90% это агентства, которые являются просто посредниками между покупателями и теми, кто эти услуги оказывает. 10% — это турфирмы, которые сами обслуживают посетителей. Экотуризмом, боюсь, занимаюсь только я один, т. е. клуб «Экотур-72». У нас практически все выезды на природу. Есть свои особенности: например, летом, начиная с мая и по ноябрь, у нас автомобильные туры. У других вообще такого нет. Мы не заказываем автобусы — на день-два это будут бешеные деньги. Мы едем на своих личных автомобилях: одна машина на двоих участников тура. При этом владелец автомобиля, как правило, платит только за бензин, а путевка бесплатно. Платят те, кто как на такси едет туда и обратно. Есть льготные категории: бесплатно ездят натуралисты профессиональные, которые мне могут помочь в экскурсии, местные краеведы, проводники, а также журналисты. Я ведь знаю, что эко-тур будет очень интересным, оригинальным, и любой журналист сделает о нем репортаж — и мне приятно, и ему.
Экотуризм — это больше способ убежать от действительности или способ познания мира?
— Я считаю, что убегать от телевизора и компьютера — это даже полезно! Чтобы не было зависимости от них, чем сейчас, к сожалению, страдают почти все дети. Экотуризм — это и не отшельничество, скорее наоборот — слияние с природой, с истоками. Природу надо знать, это наша мать, она нас родила. Мы должны ее уважать, любить. А чтобы любить, надо знать! Невозможно любить то, чего ты не знаешь.
Какие планы и перспективы у тюменского экотуризма?
— Сделать экотуризм более массовым сейчас не получится: у меня нет помощника, который на таком же уровне смог бы проводить параллельно какие-то туры. Может быть, расширится сеть маршрутов, дальность маршрутов должна вырасти. Мы начинали с региональных туров, потом выбрались на Урал в девятидневный тур. На будущий год я очень надеюсь, что люди — тюменцы в частности — пересилят свою трусость и поедут в Крым. Я не в Киев приглашаю, не в Луганск. Я приглашаю в Крым, где есть, что посмотреть, и при этом абсолютно спокойная обстановка. В этом году не получилось, посмотрим, что будет в следующем. На Новый год мы будем планировать посещение заповедника «Столбы» под Красноярском и другие красноярские достопримечательности. Поедем туда деньков на 5–6. Так далеко, по крайней мере, мы еще не ездили. Зарубежные туры я пока не планирую. Без меня есть фирмы, которые это организуют. У нас в России есть, что посмотреть! Иностранцы тратят бешеные деньги, чтобы посмотреть Сибирь, и вы не поверите, чтобы Урал посмотреть. А мы сами тут живем, ничего не видим, ничего не знаем.
Расскажите в двух словах о цикле лекций, которые вы начали проводить в «Доме здоровья».
— Подобные циклы лекций у меня уже были. Например, зимняя школа моего имени в общественном объединении «Чир», в прошлом году — в центре развития «Эрудит», но это были все платные лекции. Здесь я надеюсь, что мы найдем компромисс, и лекции будут бесплатными для тех людей, которые хотят здорово питаться, быть здоровыми и получать услуги без каких-либо проблем. Примерно половина лекций будут совершенно новыми, у меня в «загашнике» очень много интереснейших фактов.
Отметим, что бесплатные слайд-лекции Павла Ситникова на тему туризма, природы и непознанного проходят в «Доме здоровья» (ул. Водопроводная, 30) по средам в 18.00. Среди слушателей — как бывалые эко-туристы, так и новички. Объединяет любовь к путешествиям и здоровому образу жизни. Подробнее о лекциях можно узнать в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public47812631
Текст, фото и видео Евгения Котова