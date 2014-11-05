На «трассе смерти» погибли два человека

В седьмом часу вечера в воскресенье, 2 ноября, на 66 км этой же автодороги произошло столкновение трех автомобилей: Toyota, «УАЗа» и «Волги». По словам очевидцев происшествия, поведение водителя Toyota было не безопасным, он буквально провоцировал аварийные ситуации. Во время совершения очередного опасного обгона, водитель не рассчитал дистанцию, вследствие чего Toyota столкнулась с встречным «УАЗом». От удара внедорожник вынесло на движущуюся попутно с иномаркой «Волгу».