На «трассе смерти» погибли два человека

Около восьми часов вечера на 160 км автодороги Тюмень — Омск водитель автомобиля Toyota Camry не выдержал дистанцию, в результате чего произошло столкновение Toyota с грузовым автомобилем «ЗИЛ», с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновением с еще одним грузовиком, «МАЗом», ехавшим во встречном направлении. В результате ДТП 23-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла, 31-летний пассажир получил черепно-мозговую травму. 29-летний водитель иномарки и водители грузовиков не пострадали.
В седьмом часу вечера в воскресенье, 2 ноября, на 66 км этой же автодороги произошло столкновение трех автомобилей: Toyota, «УАЗа» и «Волги». По словам очевидцев происшествия, поведение водителя Toyota было не безопасным, он буквально провоцировал аварийные ситуации. Во время совершения очередного опасного обгона, водитель не рассчитал дистанцию, вследствие чего Toyota столкнулась с встречным «УАЗом». От удара внедорожник вынесло на движущуюся попутно с иномаркой «Волгу».
После столкновения из Toyota вышли двое молодых людей, с явными признаками опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. Увидев последствия аварии, они сбежали с места происшествия, в то время когда очевидцы спасали жизни находящимся в Волге. Сотрудникам ГИБДД удалось оперативно установить личность и задержать водителя. Им оказался 26-летний житель поселка Винзили. Выяснилось, что накануне поездки он в течение нескольких дней употреблял алкоголь.
В «Волге» ехали двое мужчин: 28-летний водитель и 36-летний пассажир — оба жители Ялуторовска. Травмы пассажира оказались несовместимы с жизнью, мужчина погиб. Известно, что погибшего остались ждать дома жена и двое детей. Водитель «Волги» получил перелом предплечья и рану глаза.
4 ноября на 97 км автодороги Тюмень — Омск в окрестностях Заводоуковска, столкнулись «Жигули» 6-й модели и грузовик Scania. По предварительным данным, аварию спровоцировал 18-летний водитель «шестерки», который не справился с управлением. Водительский стаж молодого человека — 7 месяцев. В результате происшествия он, а также 20-летний пассажир «Жигулей» получили травмы головы.