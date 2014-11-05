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Молодожены привезли из свадебного путешествия коноплю

5 ноября 2014, 15:56
Молодожены ездили в свадебное путешествие в Казахстан, и новоиспеченный глава семьи нарвал там конопли. В Тюменской области пару задержали пограничники, и теперь 37-летний Мухарам Мухаметшин обвиняется по п. «в» ч.2 ст.229.1 РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в значительном размере) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).

3 июля текущего года Мухаметшин зарегистрировал брак с жительницей Сургута. Спустя несколько дней молодожены на автомобиле Daewoo Matiz поехали из Тюмени в Казахстан на Голубые озера в свадебное путешествие. За рулем была супруга Мухаметшина.

«Во время дорожной остановки у поселка Боровское Костанайской области Мухаметшин, воспользовавшись отсутствием жены, нарвал казахстанской конопли. Часть зелья он, поместив в пакет, спрятал под капотом в проеме между правой фарой и масляным бачком гидроусилителя рулевого колеса, а оставшуюся часть — в кармане своих брюк», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Не найдя Голубых озер, супруги поехали обратно домой. Вечером 13 июля они пересекли казахстано-российскую границу. На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Казанское» в деревне Ельцово Казанского района Тюменской области пограничники в ходе досмотра автомобиля и Мухаметшина обнаружили и изъяли коноплю, которая содержала более 18 граммов каннабиса (марихуаны). 14 июля было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Казанского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.

Фото с официального сайта прокуратуры Тюменской области

#Новости#Контрабанда#Тюменская область#Наркотики#Таня#Происшествия
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