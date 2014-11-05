Молодожены привезли из свадебного путешествия коноплю

Молодожены ездили в свадебное путешествие в Казахстан, и новоиспеченный глава семьи нарвал там конопли. В Тюменской области пару задержали пограничники, и теперь 37-летний Мухарам Мухаметшин обвиняется по п. «в» ч.2 ст.229.1 РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная в значительном размере) и ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере).