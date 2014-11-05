Молодожены привезли из свадебного путешествия коноплю

3 июля текущего года Мухаметшин зарегистрировал брак с жительницей Сургута. Спустя несколько дней молодожены на автомобиле Daewoo Matiz поехали из Тюмени в Казахстан на Голубые озера в свадебное путешествие. За рулем была супруга Мухаметшина.
«Во время дорожной остановки у поселка Боровское Костанайской области Мухаметшин, воспользовавшись отсутствием жены, нарвал казахстанской конопли. Часть зелья он, поместив в пакет, спрятал под капотом в проеме между правой фарой и масляным бачком гидроусилителя рулевого колеса, а оставшуюся часть — в кармане своих брюк», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Не найдя Голубых озер, супруги поехали обратно домой. Вечером 13 июля они пересекли казахстано-российскую границу. На многостороннем автомобильном пункте пропуска «Казанское» в деревне Ельцово Казанского района Тюменской области пограничники в ходе досмотра автомобиля и Мухаметшина обнаружили и изъяли коноплю, которая содержала более 18 граммов каннабиса (марихуаны). 14 июля было возбуждено уголовное дело.
Прокуратура Казанского района утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в суд.
Фото с официального сайта прокуратуры Тюменской области