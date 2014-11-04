При взрыве в Тобольске погибли два человека. Возбуждено уголовное дело

В результате взрыва, который произошел накануне в Тобольске во время испытания железнодорожной цистерны, погибли два человека. Еще четверо были доставлены в больницу с различными травмами. Возбуждено уголовное дело.
«3 ноября в главном корпусе Тобольского филиала ОАО „СГ-транс“, предназначенном для проведения испытаний железнодорожных цистерн, в результате нарушения правил производства работ на взрывоопасных объектах произошел взрыв газо-воздушной смеси. На месте происшествия погибли два слесаря предприятия — мужчины 48 и 28 лет. Еще четверо сотрудников госпитализированы в областную больницу № 3 г. Тобольска с травмами различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Следствием выполняется необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии. Расследование уголовного дела продолжается.