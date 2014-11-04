При взрыве в Тобольске погибли два человека. Возбуждено уголовное дело

«3 ноября в главном корпусе Тобольского филиала ОАО „СГ-транс“, предназначенном для проведения испытаний железнодорожных цистерн, в результате нарушения правил производства работ на взрывоопасных объектах произошел взрыв газо-воздушной смеси. На месте происшествия погибли два слесаря предприятия — мужчины 48 и 28 лет. Еще четверо сотрудников госпитализированы в областную больницу № 3 г. Тобольска с травмами различной степени тяжести», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.