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МЧС России запустило интернет-сервис для поиска пропавших людей

4 ноября 2014, 16:17
На главном сайте Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий начал работу сервис по поиску людей.

Создание подобного сервиса было продиктовано необходимостью и сотнями обращений граждан с просьбой о помощи в поиске пропавших родственников и близких людей.

Сервис, получивший название «Место встречи МЧС», позволит отыскать потерявшихся людей просто и быстро. МЧС — поисковик облегчит процедуру подачи заявок без просиживания очереди.

Первым шагом к поиску является регистрация и заполнение короткой формы, в которой указываются все важные данные. Новый сервис уже начал свою работу и готов для обработки информации, поступившей от родственников людей, которые пропали в силу каких-либо чрезвычайных обстоятельств.

#Новости#МЧС#Интернет#Поиск людей#Маша#Общество
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