МЧС России запустило интернет-сервис для поиска пропавших людей

Первым шагом к поиску является регистрация и заполнение короткой формы, в которой указываются все важные данные. Новый сервис уже начал свою работу и готов для обработки информации, поступившей от родственников людей, которые пропали в силу каких-либо чрезвычайных обстоятельств.