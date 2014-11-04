МЧС России запустило интернет-сервис для поиска пропавших людей

Создание подобного сервиса было продиктовано необходимостью и сотнями обращений граждан с просьбой о помощи в поиске пропавших родственников и близких людей.
Сервис, получивший название «Место встречи МЧС», позволит отыскать потерявшихся людей просто и быстро. МЧС — поисковик облегчит процедуру подачи заявок без просиживания очереди.
Первым шагом к поиску является регистрация и заполнение короткой формы, в которой указываются все важные данные. Новый сервис уже начал свою работу и готов для обработки информации, поступившей от родственников людей, которые пропали в силу каких-либо чрезвычайных обстоятельств.