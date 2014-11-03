В регионе сезонно подорожали помидоры и огурцы

Свинина за указанный период подорожала на 1,5%, лук репчатый вырос в цене на 1,3%. Тем не менее больше всего в цене прибавили свежие помидоры и огурцы. Цена огурцов в среднем по области выросла на 5% и составила 93 рубля 98 копеек, цена помидоров — на 6,1%, в среднем за килограмм просят 97 рублей 97 копеек. Неделю ранее огурцы и помидоры стоили 89,47 и 92,38 рублей соответственно.