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В регионе сезонно подорожали помидоры и огурцы

3 ноября 2014, 11:34
Тюменьстат зафиксировал рост цен на некоторые продукты питания за неделю с 20 по 27 октября. По данным ведомства в регионе подорожала свинина, а также некоторые виды овощей.

Свинина за указанный период подорожала на 1,5%, лук репчатый вырос в цене на 1,3%. Тем не менее больше всего в цене прибавили свежие помидоры и огурцы. Цена огурцов в среднем по области выросла на 5% и составила 93 рубля 98 копеек, цена помидоров — на 6,1%, в среднем за килограмм просят 97 рублей 97 копеек. Неделю ранее огурцы и помидоры стоили 89,47 и 92,38 рублей соответственно.

Одновременно с повышением цены на одни продукты Тюменьстат фиксирует понижение стоимости других. За ту же неделю подешевели морковь, капуста белокочанная и черный чай. Морковь убавила в цене 2,3%, капуста и чай 1,2 и 1,1% соответственно.

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