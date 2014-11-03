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Муса Могушков взял «серебро» в Абу-Даби с травмой руки

3 ноября 2014, 09:11
Тюменский дзюдоист Муса Могушков стал обладателем серебряной медали на престижном турнире «Большой шлем», который состоялся в в столице ОАЭ Абу-Даби.

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Могушков остановился в шаге от «золота», поскольку в полуфинальном поединке с корейцем Хьюном Кунг Хоном сильно травмировал руку. Встреча завершилась в пользу Мусы, однако, тренерский штаб россиянина решил не усугублять травму и отказался от финального поединка. Золото в итоге досталось призёру чемпионата мира Дексу Эльмонту из Нидерландов. Бронзовые медали получили Рок Дракчич из Словении и азербайджанец Рустам Оруджев.

Всего на турнире в ОАЭ выступали 36 спортсменов. Муса Могушков провел четыре схватки, все они закончились победой. При этом три победы спортсмен одержал в начале турнира.

Днем ранее, 31 октября, представительница Тюменской области Наталья Кузютина завоевала бронзу в категории до 52 килограммов.

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