Муса Могушков взял «серебро» в Абу-Даби с травмой руки

Как сообщает АСН «Тюменская арена», Могушков остановился в шаге от «золота», поскольку в полуфинальном поединке с корейцем Хьюном Кунг Хоном сильно травмировал руку. Встреча завершилась в пользу Мусы, однако, тренерский штаб россиянина решил не усугублять травму и отказался от финального поединка. Золото в итоге досталось призёру чемпионата мира Дексу Эльмонту из Нидерландов. Бронзовые медали получили Рок Дракчич из Словении и азербайджанец Рустам Оруджев.