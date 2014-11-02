В России подорожают гречка и рис

Как передает ТАСС, представители розничных сетей уже получают от поставщиков уведомления о росте цен до 15% на этот импортный продукт. Причиной подорожания является как неурожай, так и падение рубля. Директор FMCG дивизиона «АФГ Националь» Борис Шабанов рассказал агентству, что цены на рис могут подрасти на 20–30% к существующему уровню.