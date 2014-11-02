В России подорожают гречка и рис

Дефицит круп на мировом рынке грозит серьезно ударить по кошелькам россиян. На днях ритейлеры напугали жителей страны, указав, что цены на гречку из-за неурожая могут подняться в два раза. Позднее стало известно, что дорожать будет не только гречка, но и рис.
Как передает ТАСС, представители розничных сетей уже получают от поставщиков уведомления о росте цен до 15% на этот импортный продукт. Причиной подорожания является как неурожай, так и падение рубля. Директор FMCG дивизиона «АФГ Националь» Борис Шабанов рассказал агентству, что цены на рис могут подрасти на 20–30% к существующему уровню.
Хотя обвал рубля поможет России восполнить потери бюджета от снижения цен на нефть, он негативно скажется на увеличении стоимости потребительских товаров, констатируют эксперты. Ранее сообщалось, что цены на продукты питания также будут расти из-за введенных Россией «антисанкций», которые предполагают запрет на ввоз в РФ некоторых видов продовольствия.
Между тем в Главном управлении сельского хозяйства Алтайского края, где производится около 45% российской гречихи, заявили, что низкий сбор крупы данного вида не должен привести к резкому повышению цен на продукт, пишет РБК.