В Тюмени задержали разыскиваемого Интерполом мошенника

Сотрудники управления уголовного розыска регионального управления МВД и отдела полиции № 7 УМВД задержали в Тюмени мошенника из Азербайджана, которого разыскивали не только правоохранительные органы родной республики, но и Интерпол.
В Азербайджане мужчина представлялся гражданам должностным лицом органа власти, который за определенную сумму денег мог способствовать получению необходимых документов на восстановление жилищ, пострадавших в результате землетрясения. В ходе преступной деятельности мошенник похитил у своих соотечественников более 58 тысяч долларов США.
«В сентябре 2013 года фигурант, чтобы избежать уголовной ответственности, покинул свою страну и скрылся на территории России. В мае 2014 года в отношении него Генеральным секретариатом Интерпола издано уведомление с целью его ареста и экстрадиции обвиняемого на территорию государства-инициатора розыска. После проведенных оперативно-разыскных мероприятий тюменские полицейские установили его местонахождение и после чего задержали», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
Другого гражданина Азербайджана, обвиняемого в ряде преступлений, удалось задержать во взаимодействии с уфимскими полицейскими. Фигурант в период с 2009 по 2012 года путем подделки документов брал в кредит крупные суммы денег, но не возвращал их. Обвиняемый на похищенные средства уехал к родственникам в Россию, побывал в Тюменской области и был настигнут сотрудниками Интерпола уже в Башкортостане. В настоящее время оба гражданина заключены под стражу, правоохранительные органы Азербайджана информированы об их задержании. Решается вопрос об экстрадиции.
В то же время правоохранительными органами Азербайджана в аэропорту Баку задержан объявленный в международный розыск житель Тюменской области, обвиняемый в контрабанде крупной партии синтетических наркотиков. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции фигуранта на территорию Российской Федерации, для привлечения его к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.