В Тюмени задержали разыскиваемого Интерполом мошенника

Другого гражданина Азербайджана, обвиняемого в ряде преступлений, удалось задержать во взаимодействии с уфимскими полицейскими. Фигурант в период с 2009 по 2012 года путем подделки документов брал в кредит крупные суммы денег, но не возвращал их. Обвиняемый на похищенные средства уехал к родственникам в Россию, побывал в Тюменской области и был настигнут сотрудниками Интерпола уже в Башкортостане. В настоящее время оба гражданина заключены под стражу, правоохранительные органы Азербайджана информированы об их задержании. Решается вопрос об экстрадиции.