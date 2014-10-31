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В Тюмени виновник аварии выплатит пострадавшему 300 тысяч рублей

31 октября 2014, 13:27
Ленинской районный суд обязал 37-летнего виновника ДТП выплатить 300 тысяч рублей пострадавшему тюменцу.
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Суд

Вечером 8 марта 37-летний тюменец двигался на автомобиле Toyota Camry по ул. Чекистов со скоростью, не позволившей ему справиться с управлением на обледеневшей дороге. Вследствие чего, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ.

В результате ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского округа, водитель автомобиля ВАЗ получил множественные телесные повреждения: закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом кости левой стопы, рваную рану коленного сустава и др. С марта по конец июня пострадавший проходил лечение в стационаре ОКБ № 2.

В октябре пострадавший обратился в районный суд с иском о возмещении морального вреда. 29 октября суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшего 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей на оплату услуг представителя.

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