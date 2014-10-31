В Тюмени виновник аварии выплатит пострадавшему 300 тысяч рублей

Вечером 8 марта 37-летний тюменец двигался на автомобиле Toyota Camry по ул. Чекистов со скоростью, не позволившей ему справиться с управлением на обледеневшей дороге. Вследствие чего, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ.