В Тюмени виновник аварии выплатит пострадавшему 300 тысяч рублей

Вечером 8 марта 37-летний тюменец двигался на автомобиле Toyota Camry по ул. Чекистов со скоростью, не позволившей ему справиться с управлением на обледеневшей дороге. Вследствие чего, водитель выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ.
В результате ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского округа, водитель автомобиля ВАЗ получил множественные телесные повреждения: закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом кости левой стопы, рваную рану коленного сустава и др. С марта по конец июня пострадавший проходил лечение в стационаре ОКБ № 2.
В октябре пострадавший обратился в районный суд с иском о возмещении морального вреда. 29 октября суд, рассмотрев дело, взыскал с виновника аварии в пользу пострадавшего 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда и 20 тысяч рублей на оплату услуг представителя.