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В Тюмени демонтировали два киоска «Овощи-Фрукты»

31 октября 2014, 16:22
Два киоска «Овощи-Фрукты» демонтированы в Тюмени с улицы Ставропольской и пересечения Уездной и Престольной. Их поместили на временное место и ждут обращения от владельцев.

Оба киоска, по информации департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, были размещены самовольно, то есть не согласовывали расположение и соответственно нарушают земельное законодательство.

Демонтированные временные объекты перемещены на место временного хранения по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 83-а.

По вопросу возврата правообладатели торговых киосков могут обратиться в департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 212, либо обратиться по телефону 461–705, информирует пресс-служба городской администрации.

Напомним, предупреждение о том, что оба киоска установлены вне закона, было размещено в СМИ еще в сентябре.

#Новости#Земельные участки#Департамент земельных ресурсов#Киоск#Администрация города#Женя#Общество
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