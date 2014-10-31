В Тюмени демонтировали два киоска «Овощи-Фрукты»

Оба киоска, по информации департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени, были размещены самовольно, то есть не согласовывали расположение и соответственно нарушают земельное законодательство.
Демонтированные временные объекты перемещены на место временного хранения по адресу: г. Тюмень, ул. Московский тракт, 83-а.
По вопросу возврата правообладатели торговых киосков могут обратиться в департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, каб. 212, либо обратиться по телефону 461–705, информирует пресс-служба городской администрации.
Напомним, предупреждение о том, что оба киоска установлены вне закона, было размещено в СМИ еще в сентябре.