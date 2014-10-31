В Тюмени демонтировали два киоска «Овощи-Фрукты»

Два киоска «Овощи-Фрукты» демонтированы в Тюмени с улицы Ставропольской и пересечения Уездной и Престольной. Их поместили на временное место и ждут обращения от владельцев.

Сюжет Администрация города