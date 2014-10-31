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Центробанк повысил ключевую ставку по кредитам до 9,5%

31 октября 2014, 17:15
Банк России повысил ключевую ставку по недельному РЕПО на полтора пункта — с 8 до 9,5 процента, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официальное сообщение ЦБ. Решение было принято на заседании совета директоров 31 октября.

Необходимость столь существенного повышения ставки ЦБ объясняет повышением инфляционных ожиданий на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен. Банк России отмечает, что в сентябре—октябре внешние условия существенно изменились: цены на нефть значительно снизились, при этом произошло ужесточение санкций, введенных отдельными странами, в отношении ряда крупных российских компаний. «В этих условиях происходило ослабление рубля, что наряду с введенными в августе ограничениями на импорт отдельных продовольственных товаров привело к дальнейшему ускорению роста потребительских цен», — говорится в сообщении регулятора. По оценкам Банка России, до конца I квартала 2015 года инфляция останется на уровне выше 8 процентов.

Это четвертое повышение ставки с начала года: последний раз Центробанк повышал ключевую ставку 25 июля на 0,5 процентного пункта до 8 процентов, 25 апреля ставку повысили с 7 до 7,5 процента, а 3 марта она была поднята сразу на полтора процентных пункта.

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