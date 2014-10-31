Центробанк повысил ключевую ставку по кредитам до 9,5%

Необходимость столь существенного повышения ставки ЦБ объясняет повышением инфляционных ожиданий на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен. Банк России отмечает, что в сентябре—октябре внешние условия существенно изменились: цены на нефть значительно снизились, при этом произошло ужесточение санкций, введенных отдельными странами, в отношении ряда крупных российских компаний. «В этих условиях происходило ослабление рубля, что наряду с введенными в августе ограничениями на импорт отдельных продовольственных товаров привело к дальнейшему ускорению роста потребительских цен», — говорится в сообщении регулятора. По оценкам Банка России, до конца I квартала 2015 года инфляция останется на уровне выше 8 процентов.