Студенческий омбудсмен проверит, как трудоустраиваются выпускники

Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов поддерживает инициативу о проведении общероссийского мониторинга трудоустройства выпускников вузов.
По мнению омбудсмена, полученные результаты должны учитываться при проведении мониторинга эффективности деятельности вузов. Ранее о проведении такого мониторинга заявили в Минобрнауки России и Пенсионном фонде России.
Российские налогоплательщики тратят миллиарды рублей на обучение студентов, которые в дальнейшем не могут устроиться по специальности и вынуждены искать работу, которая не требует наличия диплома о высшем образовании.
Проблема заключается в том, что на текущий момент отсутствуют какие-либо объективные данные о трудоустройстве выпускников вузов. Ведь информацию, которую предоставляют университеты, невозможно проверить, данные служб занятости не отображают реальной ситуации на рынке труда, а выборочные социологические опросы нельзя считать объективными.
Введение системы мониторинга трудоустройства выпускников позволит узнать, какие направления обучения считаются востребованными работодателями, сколько выпускников может найти работу по специальности после окончания университета, какова средняя заработная плата выпускников образовательных организаций и т.д.
Вместе с тем, учет полученных данных при выборе абитуриентами места обучения, проведении мониторинга эффективности университетов и распределении контрольных цифр приема изменит отношение и повысит ответственность образовательных организаций за трудоустройство по специальности выпускников вузов.
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