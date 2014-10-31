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Сотрудничество между Германией и Тюменской областью будет укрепляться

31 октября 2014, 11:15
Вчера, 30 октября генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Андреас Классен встретился с заместителем Губернатора Тюменской области Вадимом Шумковым. На встрече обсуждались перспективы развития внешнеэкономических и инвестиционных связей предприятий Тюменской области и Германии.

После встречи, в соответствии с программой визита состоялся пресс-подход. Сотрудничество между Германией и Тюменской областью будет укрепляться. Об этом заявил журналистам генеральный консул Федеративной республики Германия в Екатеринбурге Андреас Классен.

«За годы нашего сотрудничества реализовано несколько крупных совместных инвестиционных проектов, например, открыт завод по производству энергоэффективных материалов „Кнауф Инсулейшн“ и предприятие по производству меламиновых пленок для мебельной промышленности „Шаттдекор“. Несмотря на некоторые общеполитические сложности, мы прилагаем все усилия для укрепления уже сложившихся контактов и развития новых», — отметил германский дипломат.

По словам Андреаса Классена, немецкие предприятия, работающие на территории Тюменской области, удовлетворены той поддержкой, которую получают от регионального правительства. «Кроме того, наши фирмы могут выходить на создаваемые в регионе индустриальные площадки, которые снабжены всеми коммуникациями для ведения бизнеса», — сказал генеральный консул Германии в Екатеринбурге.

Замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков отметил, что немецкие компании регулярно обращаются в областное правительство и получают своевременную поддержку, сообщает деловой портал правительства Тюменской области.

#Новости#Промышленность#Экономика#Германия#Заводы#Женя
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