Сотрудничество между Германией и Тюменской областью будет укрепляться

По словам Андреаса Классена, немецкие предприятия, работающие на территории Тюменской области, удовлетворены той поддержкой, которую получают от регионального правительства. «Кроме того, наши фирмы могут выходить на создаваемые в регионе индустриальные площадки, которые снабжены всеми коммуникациями для ведения бизнеса», — сказал генеральный консул Германии в Екатеринбурге.