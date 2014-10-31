«Рубин» начал домашнюю серию с поражения

Счет в игре был открыт на 6-ой минуте Даниэлем Насыбуллиным из «Нефтяника». В этот момент команды играли в режиме «5 на 4». После этого «рубиновцы» дважды упустили свой шанс и второй раз красный свет за воротами Дениса Францкевича загорелся на 16-ой минуте — отличился Умед Гильманов. Незадолго до сирены сибиряки вновь остались в меньшинстве и даже сумели организовать несколько атак. Близок к цели был Александр Незнамов.