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«Рубин» начал домашнюю серию с поражения

31 октября 2014, 09:40
«Рубин» начал серию из трех домашних игр с поражения от «Нефтяника». Накануне хоккеисты уступили со счетом 4:2.

Как отмечает пресс-служба клуба, первый период прошел в равной борьбе, однако, «рубиновцев» подвели удаления. Гости сумели реализовать два шанса по удалениям из трех, хозяева же дважды не сумели результативно отыграть в большинстве.

Счет в игре был открыт на 6-ой минуте Даниэлем Насыбуллиным из «Нефтяника». В этот момент команды играли в режиме «5 на 4». После этого «рубиновцы» дважды упустили свой шанс и второй раз красный свет за воротами Дениса Францкевича загорелся на 16-ой минуте — отличился Умед Гильманов. Незадолго до сирены сибиряки вновь остались в меньшинстве и даже сумели организовать несколько атак. Близок к цели был Александр Незнамов.

Тем не менее счет удалось «размочить» только во втором периоде. На 27-ой минуте Богдан Гайдаш сократил отставание хозяев. Однако вскоре отрыв снова увеличился. На 36-ой минуте с быстрой контратаки все тот же Гильманов оформил дубль, увеличив отрыв до двух очков. Хоккеисты «Рубина» весь период осаждали ворота соперника, а под занавес отрезка и вовсе устроили массированный штурм. Оборона гостей выдержала натиск.

В заключительном отрезке гости построили игру от обороны, а хозяева спешили сравнять счет. Из-за спешки в итоге они и наделали множество ошибок. Тем не менее прессинг «Рубина» принес свои плоды ближе к середине периода. Защитник команды Александр Сазонов броском от синей линии застал врасплох голкипера гостей и вновь сократил отставание.

Развить успех сибирякам помешало удаление Ячменева на 59-й минуте. Тренерский штаб клуба решил рискнуть и выпустил на поле шестого полевого игрока против четверых альметьевцев. Так или иначе шансом этим в итоге воспользовались гости. В одном из эпизодов Андрей Демидов изловчился и послал шайбу в пустые ворота «Рубина» — 4:2.

Следующая игра серии состоится уже завтра, 1 ноября, против казанского «Барса».

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