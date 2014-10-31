Неубранный снег, старый автопарк и нерадивые перевозчики — в Тюмени ищут причины автобусных ДТП

Напомним, что недавно в двух автобусах, выполнявших междугородние рейсы, произошли возгорания. В результате одного из них, случившегося в автобусе, следующим по маршруту «Тюмень — Ханты-Мансийск», 18 пассажиров несколько часов провели на морозе посреди федеральной трассы. По словам замначальника областного Управления ГИБДД Алексея Чубарова, по предварительным данным, оба возгорания произошли из-за неисправности электропроводки.
Автопарк межгородского общественного транспорта состоит из 500 транспортных средств. Как рассказал директор «Тюменьоблтранса» Евгений Кригер, 70% автобусов автопарка уже подошли к сроку амортизации, а значит, устарели. «Мы принимаем меры по обновлению транспортного парка. Уже приобретено несколько автобусов за счет привлечения частного капитала, то есть перевозчики самостоятельно покупают автобусы, а область их в этом поддерживает по программе субсидирования» — сообщил Евгений Николаевич.
По словам перевозчиков, работу водителей усложняют не столько устаревающий транспорт, сколько некачественные запчасти и расходные материалы, которые владельцы автобусов, в отсутствие единой системы поставки, вынуждены приобретать самостоятельно. «Тут вина не только перевозчика, — считает перевозчик Сергей Анисимов, — водители, пришедшие работать на пригород, как правило, чувствуют себя здесь вольготно, ведь им не нужно „гонять“, они соблюдают скоростной режим и работают без стресса. Поэтому я считаю, что водители наши справляются отлично, а причина не в них».
Со словами Сергея Петровича согласился и один из водителей, Станислав. По словам мужчины, наибольшие неприятности на дороге ему доставляет неубранный снег. «В городе снег еще хоть как-то убирают, — жалуется Станислав, — но вот на трассе, в деревнях легко застрять, порой вообще не можем выехать».
А вот по мнению начальника межрегионального управления Государственного автодорожного надзора Александра Дробота, значительный вклад в рост дорожного травматизма с участием междугороднего общественного транспорта привносят нерадивые перевозчики, старающиеся всеми путями избежать плановых проверок и ответственности. «Приведу пример: около трех лет существует некое ООО, а узнав о грядущей проверке вдруг перерегистрируется в ИК и таким образом контроля избегает. Такое происходит повсеместно. Из 1500 запланированных на этот год проверок мы смогли сделать только 80%», — рассказал Дробот.
Тюменская Госавтоинспекция продолжит проверки общественного транспорта, осуществляющего междугородные перевозки пассажиров. По словам Алексея Чубарова, инспекторы ГИБДД будут осматривать не только внешнее состояние транспорта, но и пообщаются с водителями автобусов. Кроме того, в Тюмени продолжатся ежедневные проверки городского общественного транспорта.