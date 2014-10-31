Неубранный снег, старый автопарк и нерадивые перевозчики — в Тюмени ищут причины автобусных ДТП

По словам перевозчиков, работу водителей усложняют не столько устаревающий транспорт, сколько некачественные запчасти и расходные материалы, которые владельцы автобусов, в отсутствие единой системы поставки, вынуждены приобретать самостоятельно. «Тут вина не только перевозчика, — считает перевозчик Сергей Анисимов, — водители, пришедшие работать на пригород, как правило, чувствуют себя здесь вольготно, ведь им не нужно „гонять“, они соблюдают скоростной режим и работают без стресса. Поэтому я считаю, что водители наши справляются отлично, а причина не в них».