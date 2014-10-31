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Альпинисты из Тюмени совершат массовое восхождение на Таганай

31 октября 2014, 16:02
Тюменские альпинисты примут участие в самом массовом восхождении в национальном парке Таганай Челябинской области 2–4 ноября. Штурмовать горную вершину соберутся 70 человек из разных городов.

Тюменцы планируют совершить юбилейное, десятое по счету восхождение на высшую точку района — гору Круглица, высота которой 1134 метра над уровнем моря. Состоится оно в День народного единства, 4 ноября, сообщил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.

Собственно, походы на Таганай для тюменских альпинистов являются традиционным мероприятием и одним из наиболее доступных способов приобщиться к альпинизму. Для восхождения не требуется каких-то особых навыков или оборудования, так что принять в нем участие могут и новички.

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