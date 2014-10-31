Альпинисты из Тюмени совершат массовое восхождение на Таганай

Тюменцы планируют совершить юбилейное, десятое по счету восхождение на высшую точку района — гору Круглица, высота которой 1134 метра над уровнем моря. Состоится оно в День народного единства, 4 ноября, сообщил президент Тюменской региональной федерации альпинизма Тимур Гайнуллин.
Собственно, походы на Таганай для тюменских альпинистов являются традиционным мероприятием и одним из наиболее доступных способов приобщиться к альпинизму. Для восхождения не требуется каких-то особых навыков или оборудования, так что принять в нем участие могут и новички.