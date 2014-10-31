Алефтина Чалкова: Нужно определиться, как вы будете формировать свою пенсию

В информационном письме ПФР говорится о том, что по заявлению гражданина принято предварительное положительное решение о переходе из ПФР в НПФ. Так же в письме сообщается, что средства пенсионных накоплений будут переведены в выбранный гражданином НПФ при условии внесения НПФ в реестр участников системы гарантирования прав застрахованных лиц до 1 января 2016 года. Об удовлетворении заявления и переводе пенсионных накоплений ПФР уведомит дополнительно. Цель данного письма: обратить внимание граждан на важность формирования будущей пенсии.
На вопросы тюменцев ответила управляющая Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.
— Как такое возможно: я не писал заявлений о переводе средств пенсионных накоплений, а информационное письмо о переводе средств в НПФ я получил?
— Часто граждане подписывают заявления о переводе пенсионных накоплений в негосударственный фонд, например, при оформлении кредита. В большом объёме подписываемых документов разглядеть и пенсионное заявление тяжело, и иногда представители кредитных организаций о таком документе умалчивают.
— Что мне сделать, если средства пенсионных накоплений перевели в НПФ без моего ведома? Я хочу вернуть их в ПФР.
— Если Вы не помните, что Вы подписывали договор о переходе из ПФР в НПФ, но Ваши средства пенсионных накоплений переведены в НПФ, то Вам следует направить обращение в территориальный орган ПФР по месту жительства. Вместе с тем можно обратиться с претензией в НПФ и затребовать копию якобы заключённого договора. Текст претензии составляется в свободной форме.
Кроме этого, у Вас есть право обратиться в суд по месту жительства с требованием к НПФ перевести накопительную часть Вашей будущей пенсии обратно в ПФР (государственную управляющую компанию — Внешэкономбанк, или одну из частных управляющих компаний) или в НПФ, который прежде управлял Вашими пенсионными накоплениями.
Если Вы все же хотите вернуть средства в ПФР. Напоминаем, что на данный момент перевод средств осуществляется только через ПФР, поэтому Вам следует обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства и написать там заявление о переводе обратно в ПФР.
Сообщаем, что с 1 января 2015 года меняется порядок назначения пенсии, в связи с этим, до конца 2015 года, Вам нужно окончательно определиться, как Вы будете формировать свою будущую пенсию.
— Как можно уточнить, где в данный момент находятся мои пенсионные накопления?
— Получить информацию можно одним из способов. Можно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту пребывания и запросить извещение ПФР для информирования о состоянии лицевого счета застрахованных лиц. В нем будет указано, где находится Ваша накопительная часть пенсии.
Узнать данную информацию также можно через портал gosuslugi.ru, либо через банки — партнеры ПФР: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Банк Уралсиб», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Банк Москвы», ЗАО «Банк ВТБ 24».
— Я прописана в селе Омутинское, а живу и работаю в г. Тюмени. Можно ли по вопросу перевода средств пенсионных накоплений обратиться не по месту жительства, а в Управление ПФР в Тюмени?
— Да. Можете подойти в рабочее время в клиентскую службу Управления ПФР в г. Тюмени по адресу: ул. Мельникайте, 134. Телефон: 34-05-70.
— Если я был в одном НПФ с 2011 года в 2012 перешел в другой, то мои накопления и проценты переходят в новый НПФ?
— При переводе средств в другой НПФ переводится вся сумма.
— В этом году действует мораторий на передачу пенсионных накоплений в НПФ и УК. Поясните, что это значит?
— Действительно, в текущем году действует мораторий на передачу пенсионных накоплений в НПФ и УК. Обращаем внимание, что все средства, которые перечислялись в УК или НПФ до 2014 года, останутся в выбранном Вами НПФ. Но в течение 2014 — 2015 годов новые взносы туда поступать не будут. Связано это с введением новой системы гарантирования пенсионных накоплений. Это означает, что все НПФ должны пройти проверку Банка России до 1 января 2016 года. После проверки НПФ средства пенсионных накоплений застрахованных лиц будут направлены для инвестирования.
— Куда подавать заявление о выборе НПФ или об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений?
— Отделение ПФР по Тюменской области напоминает, что с 2014 года изменен порядок выбора страховщика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору. Если Вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то Вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.
Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно было в любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти данные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.
В настоящее время подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальнейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР.
Жителям г. Тюмени заявление о переводе накопительной части в НПФ можно подать в Управление ПФР в г. Тюмени по адресу: ул. Мельникайте, 134. Телефон: 34-05-70.
Кроме этого, заявление по-прежнему можно подать по почте или с курьером; установление личности и проверка подлинности подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом.
При этом выбор страховщика по ОПС в 2014–2015 гг. напрямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР. Подчеркнем, Ваше личное присутствие в ПФР гарантирует законность перевода средств пенсионных накоплений.
Телефоны «горячих линий» территориальных органов ПФР по Тюменской области размещены на сайте Отделения сайта ПФР. Кроме этого, задать вопрос специалистам ПФР можно в скайпе или на странице Отделения в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере.