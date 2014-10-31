Алефтина Чалкова: Нужно определиться, как вы будете формировать свою пенсию

— Действительно, в текущем году действует мораторий на передачу пенсионных накоплений в НПФ и УК. Обращаем внимание, что все средства, которые перечислялись в УК или НПФ до 2014 года, останутся в выбранном Вами НПФ. Но в течение 2014 — 2015 годов новые взносы туда поступать не будут. Связано это с введением новой системы гарантирования пенсионных накоплений. Это означает, что все НПФ должны пройти проверку Банка России до 1 января 2016 года. После проверки НПФ средства пенсионных накоплений застрахованных лиц будут направлены для инвестирования.