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В ГИБДД недовольны уборкой тюменских дорог от снега

30 октября 2014, 12:31
Сотрудники Госавтоинспекции задокументировали уже 45 недостатков в содержании городских улиц. Среди них: заснеженные дороги, заездные карманы автобусных остановок, пешеходные переходы и снежные валы на тротуарах.

Обрушившаяся на дороги Тюмени и области стихия стала настоящим испытанием для автомобилистов и дорожно-эксплуатационных служб. Инспекторы ГИБДД всю неделю оказывали помощь первым на загородных дорогах и контролировали работу вторых. Под пристальным вниманием — уборка улиц городского центра.

Должностным и юридическим лицам организаций, осуществляющих уборку городских дорог, вручено 11 обязательных для исполнения предписаний, к административной ответственности за нарушения правил содержания улиц привлечены 4 должностных лица дорожно-эксплуатационных организаций, сообщает пресс-служба УГИБДД области.

Информация по фактам неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети в безопасном для движения состоянии балансосодержателями направлена в органы прокуратуры.

#Новости#Уборка снега#Автомобили#Снегопад#Транспорт#Маша#Общество
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