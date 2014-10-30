В ГИБДД недовольны уборкой тюменских дорог от снега

Обрушившаяся на дороги Тюмени и области стихия стала настоящим испытанием для автомобилистов и дорожно-эксплуатационных служб. Инспекторы ГИБДД всю неделю оказывали помощь первым на загородных дорогах и контролировали работу вторых. Под пристальным вниманием — уборка улиц городского центра.