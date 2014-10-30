Ушел из жизни актер театра и кино Илья Рутберг

Кроме того, Илья Рутберг был мастером пантомимы и заведовал единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры театра в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Его ученицей была, в частности, основатель и бессменный руководитель тюменского театра «Мимикрия» Любовь Лешукова. Известно, что Илья Рутберг следил за творчеством коллектива, а в 2008 году приезжал в Тюмень на фестиваль «Сны улиц».