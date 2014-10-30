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Ушел из жизни актер театра и кино Илья Рутберг

30 октября 2014, 15:35
В Москве на 83-м году жизни скончался актер театра и кино Илья Рутберг. О его смерти агентству ТАСС сообщили в Театре имени Вахтангова. Прощание с Ильей Рутбергом пройдет 3 ноября.

Илья Рутберг родился 17 мая 1932 года в Ленинграде. В 1966 году он окончил режиссерский факультет ГИТИСа, был одним из основателей Студенческого театра МГУ. Широкой аудитории Рутберг известен по небольшим ролям в кинофильмах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Айболит-66», «Безымянная звезда» и других. Также он снимался в телесериалах «Папины дочки» и «Воронины», сообщает Lenta.ru.

Кроме того, Илья Рутберг был мастером пантомимы и заведовал единственной в мире кафедрой пантомимы и пластической культуры театра в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. Его ученицей была, в частности, основатель и бессменный руководитель тюменского театра «Мимикрия» Любовь Лешукова. Известно, что Илья Рутберг следил за творчеством коллектива, а в 2008 году приезжал в Тюмень на фестиваль «Сны улиц».

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