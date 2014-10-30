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Тюменцы стали призерами Всероссийских соревнований по дзюдо

30 октября 2014, 08:45
Сборная команда Тюменской области по дзюдо завоевала 7 наград на Всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы президента Новосибирской областной федерации дзюдо среди юношей и девушек 1998–2000 годов рождения, которые прошли в Новосибирске 25–26 октября.

Сборная команда Тюменской области по дзюдо завоевала 7 наград на Всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы президента Новосибирской областной федерации дзюдо среди юношей и девушек 1998–2000 годов рождения, которые прошли в Новосибирске 25–26 октября.

Этот турнир стал отборочным этапом на первенство России по дзюдо до 18 лет, которое пройдет в следующем году.

Сборная команда Тюменской области по дзюдо завоевала 7 наград различного достоинства. Победителем в своей весовой категории стал Артур Камалов (в/к свыше 90 кг). Серебряную награду завоевал Эльдар Аллахвердиев (в/к до 73 кг). Бронзовые медали на счету Тимура Фаттахова (в/к до 66 кг), Азата Балтабаева (в/к до 73 кг), Ильи Шемелова (в/к свыше 90 кг), Анастасии Кругловой (в/к до 48 кг) и Дарьи Шемеловой (в/к до 63 кг), сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

#Новости#Сборные команды#Департамент по спорту и молодежной политике#Дзюдо#Спорт#Женя
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