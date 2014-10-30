nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская область обогнала другие регионы УрФО по вводу жилья и производству яиц

30 октября 2014, 12:22
Тюменская область, как говорится, впереди планеты всей, а точнее лидер Уральского федерального округа по некоторым социально-экономическим показателям за январь—сентябрь 2014. Данные приводит Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

За 9 месяцев наиболее высокий индекс промышленного производства (110,4%) наблюдался в Тюменской области без автономных округов. Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек среди регионов Уральского федерального округа также наблюдалось в Тюменской области без автономных округов (884,9 кв. метров общей площади).

Выше, чем в остальных регионах округа, в Тюменской области без автономных округов сложился объем производства яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий (762 штуки). Наибольший объем производства молока на душу населения наблюдался в Курганской области

(322 кг), мяса — в Челябинской области (92 кг).

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной начисленной заработной платы на одного работника в январе—августе текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года в Тюменской области без автономных округов (102,9% и 102,8% соответственно) превысили значения показателей в других регионах округа.

На потребительском рынке наиболее высокая величина оборота розничной торговли на душу населения за январь—сентябрь 2014 отмечена в Свердловской области (167,0 тыс. рублей), общественного питания и объема платных услуг — в Ямало-Ненецком автономном округе (в среднем на душу населения 18,7 тыс. рублей и 53,9 тыс. рублей соответственно).

В Ямало-Ненецком автономном округе в январе—августе текущего года наблюдался высокий уровень среднедушевых денежных доходов (56,2 тыс. рублей), а также зафиксировано наибольшее значение номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (74,8 тыс. рублей).

Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2014 года к декабрю 2013 года отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (104,0%).

#Новости#Экономика#Тюменьстат#Производство#Градостроительство#Женя
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25