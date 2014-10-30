Тюменская область обогнала другие регионы УрФО по вводу жилья и производству яиц

За 9 месяцев наиболее высокий индекс промышленного производства (110,4%) наблюдался в Тюменской области без автономных округов. Максимальное значение ввода жилья в расчете на 1000 человек среди регионов Уральского федерального округа также наблюдалось в Тюменской области без автономных округов (884,9 кв. метров общей площади).
Выше, чем в остальных регионах округа, в Тюменской области без автономных округов сложился объем производства яиц на душу населения в хозяйствах всех категорий (762 штуки). Наибольший объем производства молока на душу населения наблюдался в Курганской области
(322 кг), мяса — в Челябинской области (92 кг).
Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной начисленной заработной платы на одного работника в январе—августе текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года в Тюменской области без автономных округов (102,9% и 102,8% соответственно) превысили значения показателей в других регионах округа.
На потребительском рынке наиболее высокая величина оборота розничной торговли на душу населения за январь—сентябрь 2014 отмечена в Свердловской области (167,0 тыс. рублей), общественного питания и объема платных услуг — в Ямало-Ненецком автономном округе (в среднем на душу населения 18,7 тыс. рублей и 53,9 тыс. рублей соответственно).
В Ямало-Ненецком автономном округе в январе—августе текущего года наблюдался высокий уровень среднедушевых денежных доходов (56,2 тыс. рублей), а также зафиксировано наибольшее значение номинальной начисленной заработной платы в расчете на одного работника (74,8 тыс. рублей).
Наименьшее значение индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в сентябре 2014 года к декабрю 2013 года отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (104,0%).