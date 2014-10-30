Тюменская область обогнала другие регионы УрФО по вводу жилья и производству яиц

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной начисленной заработной платы на одного работника в январе—августе текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года в Тюменской области без автономных округов (102,9% и 102,8% соответственно) превысили значения показателей в других регионах округа.