Студент ТюмГУ выиграл серебряную медаль первенства Европы по шахматам

Напомним, что несмотря на юный возраст, Даниил Юффа уже несколько лет входит в шахматную когорту Тюменской области, в число лидеров среди российских молодых шахматистов, имеет немало побед на крупных турнирах в стране и за рубежом. В этом году удостоен высокого звания Международного мастера ФИДЕ.