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Студент ТюмГУ выиграл серебряную медаль первенства Европы по шахматам

30 октября 2014, 10:23
Студент Финансово-экономического института ТюмГУ Даниил Юффа выиграл серебряную медаль первенства Европы по классическим шахматам.

Даниил Юффа блестяще провел весь турнир, постоянно находясь в лидирующей группе. Перед заключительным, девятым туром, имея равное количество очков еще с двумя шахматистами, по дополнительным показателям он возглавил гонку за чемпионство.

На финише удача улыбнулась основному сопернику Даниила — израильтянину Боруховскому, одержавшему победу белыми фигурами и набравшему в итоге 7,5 балла. Даниил черными довольствовался ничьей во встрече с соотечественником Чигаевым. В результате у него 7 очков и сере6ряная медаль континентального первенства.

Всего в возрастной категории до 18 лет за награды боролись 64 шахматиста.

Напомним, что несмотря на юный возраст, Даниил Юффа уже несколько лет входит в шахматную когорту Тюменской области, в число лидеров среди российских молодых шахматистов, имеет немало побед на крупных турнирах в стране и за рубежом. В этом году удостоен высокого звания Международного мастера ФИДЕ.

#Новости#Шахматы#ТюмГУ#Женя#Спорт
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