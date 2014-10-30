Разрешение ГИБДД получили уже 7 автошкол области

На сайте Госавтоинспекции появился новый информационно-справочный ресурс, посвященный автошколам. В список школ, прошедших все согласовательные процедуры в ГИБДД, попали шесть тюменских и одна тобольская автошколы.
Ресурс содержит в себе сведения об автошколах, получивших заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Также там содержится информация о названии образовательной организации, ее регистрационных данных (ОГРН/ИНН), адресе, официальном сайте и рабочих программах, по которым осуществляется обучение. Информация наглядно продублирована на интерактивной карте.
Внесение информации в данный массив осуществляется сотрудниками региональных подразделений Госавтоинспекции в срок не позднее трех рабочих дней со дня выдачи заключения о соответствии учебно-материальной базы образовательного учреждения установленным требованиям.
Семь автошкол Тюменской области уже получили такие заключения — это «Галатея», «Тобольская автошкола ВОА», «Престиж», «Класс-В», «Машинка-плюс», «Сибирь-72» и «Автомобилист».
Напомним, что осуществление образовательной деятельности по подготовке водителей транспортных средств автошколами, набравшими учебные группы после 12 августа, при отсутствии согласованных с Госавтоинспекцией программ, а также соответствующего заключения, является грубым нарушениям лицензионных требований и условий. Документы о прохождении обучения, выданные такими организациями, являются нелегитимными, сообщает пресс-служба федеральной Госавтоинспекции.