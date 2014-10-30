Разрешение ГИБДД получили уже 7 автошкол области

Ресурс содержит в себе сведения об автошколах, получивших заключения о соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям. Также там содержится информация о названии образовательной организации, ее регистрационных данных (ОГРН/ИНН), адресе, официальном сайте и рабочих программах, по которым осуществляется обучение. Информация наглядно продублирована на интерактивной карте.