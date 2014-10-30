Погубившее наркоманов вещество уже в списке запрещенных или скоро там будет

Опасное вещество, от отравления которым в Сургуте скончались семеро наркоманов, либо уже включено в список запрещенных психотропных средств, либо попадет туда в ближайшее время.
Постановлением правительства РФ перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, дополнен новыми позициями. Об этом сообщает пресс-служба ФСКН. Собственно, включение нескольких опасных веществ в список запрещенных и произошло по инициативе сотрудников службы наркоконтроля, причем в рекордно короткие для нашей страны сроки.
«В перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, включены два новых наркотических средства и одно психотропное вещество, в том числе CBL–2201, факты распространения которого были зафиксированы ФСКН России в августе и сентябре 2014 года. Одновременно в сентябре 2014 года установлены факты распространения на территории страны нового психоактивного высокотоксического вещества MDMB (N)-Bz-F, схожего по своему воздействию на организм человека с веществом CBL–2201.
Сразу же после выявления этих веществ служба наркоконтроля оперативно начала процедуру их включения в списки подконтрольных. В связи с резонансными событиями последних двух месяцев ФСКН России удалось в рекордно короткие для нашей страны сроки — почти за три месяца — согласовать с заинтересованными ведомствами внесение CBL–2201 вместе с двумя другими веществами в список, однако межведомственные согласования по включению MDMB (N)-Bz-F в перечень подконтрольных веществ до настоящего времени не завершены», — отмечается на сайте ФСКН России.
Там отмечается, что именно одно из этих веществ в составе курительных смесей стало причиной массовых отравлений наркопотребителей осенью 2014 года стало. В больницы с признаками отравления психоактивными веществами тогда обратились более двух тысяч человек. Порядка тысячи пострадавших были госпитализировани, более 40 человек скончались.
Напомним, что проблема опасных курительных смесей коснулась и севера Тюменской области. В Сургуте в результате отравления наркотиком погибли семь человек, еще порядка ста жителей города пострадали. По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело по п. ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителя, которые повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц). В Тюмень же и на юг региона смертельно опасное вещество, судя по всему, не попало.
Между тем, массовые отравления наркотиками привели к мобилизации как ФСКН России, так других федеральных и региональных органов исполнительной власти. Так, наркополицейские обезвредили девять региональных преступных группировок, арестовали 32 оптовых сбытчика «спайсов» и перекрыли каналы поступления новых психоактивных веществ в регионы России. В том же Сургуте были задержаны возможные торговцы смертельным наркотиком. Всего же по России возбуждено 1035 уголовных дел, задержано 330 подозреваемых, из незаконного оборота изъято более 100 кг психоактивных веществ, в том числе около 5 кг новых, пока не запрещенных.