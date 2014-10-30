Погубившее наркоманов вещество уже в списке запрещенных или скоро там будет

Между тем, массовые отравления наркотиками привели к мобилизации как ФСКН России, так других федеральных и региональных органов исполнительной власти. Так, наркополицейские обезвредили девять региональных преступных группировок, арестовали 32 оптовых сбытчика «спайсов» и перекрыли каналы поступления новых психоактивных веществ в регионы России. В том же Сургуте были задержаны возможные торговцы смертельным наркотиком. Всего же по России возбуждено 1035 уголовных дел, задержано 330 подозреваемых, из незаконного оборота изъято более 100 кг психоактивных веществ, в том числе около 5 кг новых, пока не запрещенных.