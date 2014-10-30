«Пенсионный» мораторий: ни о каком изъятии пенсионных накоплений речи не идет

За соответствующее решение проголосовали 242 депутата, против — 5. Таким образом, взносы, которые должны были направить в накопительную составляющую, пойдут в распределительную.
Продление моратория на 2015 год на передачу пенсионных накоплений в НПФ и УК связано с тем, что вводится новая система гарантирования пенсионных накоплений. Это означает, что все НПФ должны пройти проверку Банка России, чтобы иметь право работать в новой системе. Этот процесс должен быть завершен до 1 января 2016 года. В связи с этим решено деньги в УК и НПФ не перечислять, Пенсионный фонд России направляет их на страховую часть, комментирует управляющая Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.
«Отмечу, что все средства, которые перечислялись в УК или НПФ до 2014 года, согласно федеральному законодательству, там и останутся. Ни о каком изъятии пенсионных накоплений речи не идет, — говорит она. — Ваш НПФ или УК продолжит управление этими деньгами, будет их инвестировать. Но в течение 2014 — 2015 годов новых взносов на накопительную пенсию поступать не будет.
Эта работа проводится по поручению президента с целью гарантирования сохранности пенсионных накоплений граждан для обеспечения выплаты пенсионных накоплений не ниже номинала уплаченных взносов при любом развитии ситуации. Также вводятся новые правила, благодаря которым НПФ смогут работать более эффективно, у них появится больше возможностей зарабатывать для своих клиентов».