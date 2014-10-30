«Пенсионный» мораторий: ни о каком изъятии пенсионных накоплений речи не идет

Продление моратория на 2015 год на передачу пенсионных накоплений в НПФ и УК связано с тем, что вводится новая система гарантирования пенсионных накоплений. Это означает, что все НПФ должны пройти проверку Банка России, чтобы иметь право работать в новой системе. Этот процесс должен быть завершен до 1 января 2016 года. В связи с этим решено деньги в УК и НПФ не перечислять, Пенсионный фонд России направляет их на страховую часть, комментирует управляющая Отделением ПФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.