Педагоги, работая на одну ставку, недоедают, а на две — не успевают есть

«Подготовка педагогических кадров должна в корне измениться. Однако вузы слишком медленно обновляют свои образовательные программы. Тем самым, высшие учебные заведения становятся неэффективными. Но стоит ли ожидать большего, если зарплаты преподавателей действительно можно назвать смешными, — рассказывает Владимир Мельников. — Я думаю, сейчас образование держится на тех людях, которые были воспитаны еще в советские времена, например, на наших талантливых инженерах. Замечаю уже не в первый раз, в прессе отмечают, что космос обслуживают американцы. Во многих источниках говорится, что россияне вообще не бывали в космосе. Зачем далеко ходить — и в образовании, и в медицине люди нищенствуют».