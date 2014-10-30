Педагоги, работая на одну ставку, недоедают, а на две — не успевают есть

«Подготовка педагогических кадров должна в корне измениться. Однако вузы слишком медленно обновляют свои образовательные программы. Тем самым, высшие учебные заведения становятся неэффективными. Но стоит ли ожидать большего, если зарплаты преподавателей действительно можно назвать смешными, — рассказывает Владимир Мельников. — Я думаю, сейчас образование держится на тех людях, которые были воспитаны еще в советские времена, например, на наших талантливых инженерах. Замечаю уже не в первый раз, в прессе отмечают, что космос обслуживают американцы. Во многих источниках говорится, что россияне вообще не бывали в космосе. Зачем далеко ходить — и в образовании, и в медицине люди нищенствуют».
По словам Владимира Мельникова, зарплата ректора вуза в 123 раза больше, чем зарплата рядового работника. «Привлекать к системе образования лучших — это значит, платить этим специалистам зарплату хотя бы выше средней по региону. В течение двух лет у работников сферы образования даже нет индексации заработной платы», — поясняет Мельников.
Одной из причин неполноценной работы педагогов Владимир Мельников назвал излишний бумагооборот, который является их прямой служебной обязанностью . «Преподаватели должны заполнять столько различных документов в день, что сложно представить, как они находят время, чтобы заниматься со студентами. Лично мое предложение — рассчитать, сколько именно документов должно быть обработано педагогами в год.
Сейчас весь документооборот переведен в электронный вид, но кто заполняет эти документы? Те же педагоги. Сейчас у каждой школы, у каждого университета есть собственные сайты, куда можно зайти и найти всю интересующую информацию. Многие родители просто ленятся это делать, некоторые вообще не умеют обращаться с компьютером», — говорит Мельников.
«Вообще я единственный тюменский академик, не бросивший свое дело. Кандидаты, доктора наук, которых я знал, давно уже оставили это в прошлом. Даже если у кого-то появится интерес к науке, ему в скором времени не к кому будет обратиться», — печально подытожил Владимир Мельников.
Фото: http://ustug.vse35.ru