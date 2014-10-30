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Педагоги, работая на одну ставку, недоедают, а на две — не успевают есть

30 октября 2014, 16:43
Кадры, которые готовят тюменские педагогические вузы, не соответствуют высокому профессиональному уровню. Виной всему низкие заработные платы педагогов. Об этом заявил на очередном заседании академии РАН, директор Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Владимир Мельников.
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Тюмень

«Подготовка педагогических кадров должна в корне измениться. Однако вузы слишком медленно обновляют свои образовательные программы. Тем самым, высшие учебные заведения становятся неэффективными. Но стоит ли ожидать большего, если зарплаты преподавателей действительно можно назвать смешными, — рассказывает Владимир Мельников. — Я думаю, сейчас образование держится на тех людях, которые были воспитаны еще в советские времена, например, на наших талантливых инженерах. Замечаю уже не в первый раз, в прессе отмечают, что космос обслуживают американцы. Во многих источниках говорится, что россияне вообще не бывали в космосе. Зачем далеко ходить — и в образовании, и в медицине люди нищенствуют».

По словам Владимира Мельникова, зарплата ректора вуза в 123 раза больше, чем зарплата рядового работника. «Привлекать к системе образования лучших — это значит, платить этим специалистам зарплату хотя бы выше средней по региону. В течение двух лет у работников сферы образования даже нет индексации заработной платы», — поясняет Мельников.

Одной из причин неполноценной работы педагогов Владимир Мельников назвал излишний бумагооборот, который является их прямой служебной обязанностью . «Преподаватели должны заполнять столько различных документов в день, что сложно представить, как они находят время, чтобы заниматься со студентами. Лично мое предложение — рассчитать, сколько именно документов должно быть обработано педагогами в год.

Сейчас весь документооборот переведен в электронный вид, но кто заполняет эти документы? Те же педагоги. Сейчас у каждой школы, у каждого университета есть собственные сайты, куда можно зайти и найти всю интересующую информацию. Многие родители просто ленятся это делать, некоторые вообще не умеют обращаться с компьютером», — говорит Мельников.

«Вообще я единственный тюменский академик, не бросивший свое дело. Кандидаты, доктора наук, которых я знал, давно уже оставили это в прошлом. Даже если у кого-то появится интерес к науке, ему в скором времени не к кому будет обратиться», — печально подытожил Владимир Мельников.

Фото: http://ustug.vse35.ru

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