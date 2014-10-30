Над Тюменью пролетел неопознанный светящийся объект

Необычный светящийся шар в ночном небе могли наблюдать сегодня утром жители областной столицы. Яркий объект успели заснять несколько горожан.
Видеозаписи со странным явлением, размещенные на YouTube, за несколько часов просмотрели уже более 500 человек. Похожие шары, испускающие яркий желтый свет, уже не раз появлялись в небе над Тюменью. Аналогичные объекты были замечены горожанами весной и летом этого года. Многие жители восприняли их тогда как НЛО.
Между тем, загадочный шар, скорее всего, является ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и космическим аппаратом связи «Меридиан». Именно она сегодня в 4:34 по московскому времени стартовала с космодрома Плесецк.
Как сообщает «Российская Газета», космический аппарат связи «Меридиан» рассчитан на 7 лет. Он является спутником двойного назначения, то есть будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. С одной стороны, группировка -КА «Меридиан» заменит три различные военные системы связи: «Молния-3», «Молния-1Т» и «Парус». С другой стороны, спутники должны обеспечить связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми наземными станциями и расширить сеть спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.