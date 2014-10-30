Над Тюменью пролетел неопознанный светящийся объект

Как сообщает «Российская Газета», космический аппарат связи «Меридиан» рассчитан на 7 лет. Он является спутником двойного назначения, то есть будет использоваться как в военных, так и в гражданских целях. С одной стороны, группировка -КА «Меридиан» заменит три различные военные системы связи: «Молния-3», «Молния-1Т» и «Парус». С другой стороны, спутники должны обеспечить связь морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми наземными станциями и расширить сеть спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока.