На Маяке починят трубы. Без воды на день останутся десятки домов

Ремонтные работы на сети начнутся утром, после 9 часов утра водоснабжение пропадет в ряде домов. Планируется завершить начатое уже к вечеру. Предварительное время появления воды в кранах тюменцев 22:30 того же дня.
Под отключение попадают частные дома на Воинской площадке, по улицам 9 января, Рыночной, Большевиков, Гастелло, Декабристов, Лизы Чайкиной, Ленинградской, Мира, Молодогвардейцев, Новосибирской, Олега Кошевого, Панфиловцев, Степной, Транспортной и на Червишевском и Московском трактах.
Среди многоквартирных зданий без воды останутся:
Волгоградская: 2б, 2г, 38, 47, 49, 51, 53, 55; 4а, 4, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 44, 44б, 45, 57;
9 Января: 4, 5;
Большевиков: 11, 11б, 15, 17;
Гастелло: 25;
Карла Маркса: 8, 10, 12/1, 12/3, 34, 36, 38, 40, 42, 44;
Калинина: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11;
Ленинградская: 1б, 32, 34;
Мира: 2а, 2в, 4, 6, 6А, 8, 8а, 16, 27, 29, 31, 37, 39а, 41;
Фрунзе: 6;
Московский тракт: 14, 16, 16а, 18;
А также Уральский госуниверситет путей сообщения и школа № 35 на улице Мира, школа № 30 на Московском тракте и детсады № 99 и 112. Ряд административных зданий в районе также будут без водоснабжения.
Все потребители о ситуации осведомлены заранее.