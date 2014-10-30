На иностранные слова в рекламе предлагают ввести налог

Как отмечается в законопроекте, текст которого размещен в электронной базе Госдумы, «за использование в рекламе наименований и товарных знаков с использованием латинского шрифта и наименований на иностранном языке» должен уплачиваться сбор. При этом «плательщиками сбора являются юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ, использующие для рекламы товаров и услуг товарных знаков с использованием латинского шрифта и наименований на иностранном языке». Кроме того, при установлении сбора будет учитывается размер выручки таких юрлиц и индивидуальных предпринимателей.