nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На иностранные слова в рекламе предлагают ввести налог

30 октября 2014, 09:31
В Госдуму внесен законопроект, который вводит сбор за использование в рекламе латинского шрифта и наименований на иностранном языке. Размеры взноса и порядок его исчисления будет устанавливать правительство РФ, а уплачивать — компании зарегистрированные на территории России. Авторами инициативы выступили депутаты от трех думских фракций — КПРФ, «Единой России» и ЛДПР.

Как отмечается в законопроекте, текст которого размещен в электронной базе Госдумы, «за использование в рекламе наименований и товарных знаков с использованием латинского шрифта и наименований на иностранном языке» должен уплачиваться сбор. При этом «плательщиками сбора являются юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории РФ, использующие для рекламы товаров и услуг товарных знаков с использованием латинского шрифта и наименований на иностранном языке». Кроме того, при установлении сбора будет учитывается размер выручки таких юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

По утверждению парламентариев, «на российском рынке присутствует существенное количество товарных брендов и знаков с использованием букв латинского шрифта и иностранного языка, при этом сами компании имеют российское происхождение, а их продукция предназначена для распространения на территории РФ». Депутаты считают, что «подобная практика создает ложные предпосылки для восприятия такого товара или самих компаний как иностранных» и «создается впечатление, что производители проявляют неуважение к русскому языку».

В действующем законодательстве уже есть ряд ограничений, связанных с использованием в рекламе слов на иностранном языке, в частности, не допускается использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации.

#Новости#Налоги#Иностранные языки#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25