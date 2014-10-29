YouTube введет плату за просмотр видеороликов без рекламы

Такой шаг предоставит пользователям больше выбора между различными вариантами потребления видеоконтента, тем более, что в нынешнее время все чаще люди смотрят видео именно через приложения на мобильных устройствах, отметила Вожицки.
Подобный механизм сейчас работает в мобильных приложениях: пользователь либо может скачать бесплатный сервис или игру на свое устройство с показом рекламы, либо заплатить небольшую сумму за версию без рекламных объявлений.
В настоящее время, по словам Вожицки, компания думает над тем, как можно реализовать эту идею на YouTube. Одним из первых примеров безрекламной подписки может стать музыкальный сервис. О планах YouTube по созданию музыкального онлайн-сервиса, который дополнит основной видеохостинг, стало известно в июне этого года. Он будет называться YouTube Music Key, а плата за пользование им составит 10 долларов в месяц.
Также YouTube начал договариваться с правообладателями насчет их участия в создании подписных каналов для будущего видеосервиса, специализирующегося на определенных видах контента, таких как, к примеру, новости. Нововведение будет дополнять ныне существующую основную модель использования YouTube с рекламой.
Фото: http://you-mechta.ru