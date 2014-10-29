YouTube введет плату за просмотр видеороликов без рекламы

В настоящее время, по словам Вожицки, компания думает над тем, как можно реализовать эту идею на YouTube. Одним из первых примеров безрекламной подписки может стать музыкальный сервис. О планах YouTube по созданию музыкального онлайн-сервиса, который дополнит основной видеохостинг, стало известно в июне этого года. Он будет называться YouTube Music Key, а плата за пользование им составит 10 долларов в месяц.