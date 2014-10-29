В Тюмени началось строительство моста через Туру

Подрядчик, который будет выполнять эти работы, а также завершит строительство Восточного обхода и таким образом соединит мост и транспортную развязку на Тобольском тракте, уже определен. Им стало ОАО «Мостострой-11». Сейчас компания выполняет подготовительные работы, однако уже до конца месяца рабочие должны выйти на строительную площадку.
Протяженность будущего моста составит почти 720 погонных метров, длина развязки на улице Дамбовской вместе со съездами — более 1,7 км. Кроме того, почти полтора километра составит заключительный участок Восточного обхода вместе со съездами на развязке в районе Тобольского тракта. Таким образом, в общей сложности мостостроителям необходимо построить почти 4 километра дорог и мостов.
Контрактный срок выполнения работ — декабрь 2016 года, впрочем, подрядчик уверен, что справится с задачей уже до конца 2015 года, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюмени.
Напомним, именно эта компания строила развязку на пересечении Московского тракта и объездной дороги. Работы на ней были выполнены в рекордные сроки — всего за полгода. Также ОАО «Мостострой-11» продолжает строительство развязки в районе ТЦ «Южный» на Мельникайте. В настоящее время там ведется обустройство надземного и подземного пешеходных переходов.