В Тюмени началось строительство моста через Туру

Напомним, именно эта компания строила развязку на пересечении Московского тракта и объездной дороги. Работы на ней были выполнены в рекордные сроки — всего за полгода. Также ОАО «Мостострой-11» продолжает строительство развязки в районе ТЦ «Южный» на Мельникайте. В настоящее время там ведется обустройство надземного и подземного пешеходных переходов.