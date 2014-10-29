В Тюмени начали активно демонтировать незаконные киоски

Юристы городского департамента земельных отношений и градостроительства уже напоминали хозяину о необходимости самостоятельно демонтировать незаконно установленный павильон. «Достучаться» до владельца павильона не удалось, поэтому специалисты департамента оформили специальные документы, а подрядная организация с помощью крана погрузила павильон на машину и доставила его по временному адресу. На временной площадке такой павильон может находиться до полугода. Там в настоящее время уже находятся два объекта. Если хозяин не объявится, то через суд объект придется признать брошенной вещью и обратить в муниципальную собственность. Такие же действия были бы предприняты и в случае, если бы хозяина павильона выявить не удалось.