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В Тюмени начали активно демонтировать незаконные киоски

29 октября 2014, 08:33
Накануне киоск «Овощи-Фрукты», расположенный возле дома № 16 по улице Свердлова принудительно переехал на улицу Дружбы, 113, где расположена площадка для хранения демонтированных временных объектов.

Юристы городского департамента земельных отношений и градостроительства уже напоминали хозяину о необходимости самостоятельно демонтировать незаконно установленный павильон. «Достучаться» до владельца павильона не удалось, поэтому специалисты департамента оформили специальные документы, а подрядная организация с помощью крана погрузила павильон на машину и доставила его по временному адресу. На временной площадке такой павильон может находиться до полугода. Там в настоящее время уже находятся два объекта. Если хозяин не объявится, то через суд объект придется признать брошенной вещью и обратить в муниципальную собственность. Такие же действия были бы предприняты и в случае, если бы хозяина павильона выявить не удалось.

Самовольно установленных павильонов, как отмечает пресс-служба администрации города, которые пользуются городской землей и не платят налог множество. Жители, как правило, жалуются на шум и неубранный мусор у таких павильонов.

По словам председателя правового комитета департамента земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени Алексея Шевцова, в сентябре этого года было выявлено девять случаев самовольной установки временных объектов. Также этой неделе планируются сносы киосков «Овощи — Фрукты» в районе дома № 11-в по ул. Ставропольской, и на пересечении улиц Уездной и Престольной.

Теперь владельцу незаконно установленного павильона предстоит оплатить услуги за демонтаж и эвакуацию временного объекта. На улице Свердлова, где прежде продавали овощи и фрукты со временем появится благоустроенная площадка.

#Новости#Департамент земельных ресурсов#Градостроительство#Торговля#Маша#Общество
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