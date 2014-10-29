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Ученые: Рост населения Земли вышел из-под контроля

29 октября 2014, 16:26
К 2020 году население земли может превысить цифру в 10 млрд человек. Тогда людям, возможно, не хватит еды и воды.

Власти больше не могут эффективно контролировать рост населения планеты. К такому выводу пришли австралийские ученые из университета Аделаиды.

Они сделали неутешительный прогноз: к 2020 году население земли может превысить цифру в 10 млрд человек даже в том случае, если во всем мире будет распространена «политика одного ребенка», или случится глобальный конфликт. (Для сравнения, сейчас на планете проживает около 7 млрд).

Как заявил профессор Кори Брэдшоу, нельзя допустить, чтобы население планеты увеличивалось такими же темпами, которые наблюдаются в последние годы. В случае развития самого худшего сценария в недалеком будущем населению планеты может не хватать продовольствия и воды. Кроме того, перенаселение также грозит критическими изменениями климата.

Ссылаясь на статистику ООН и ВОЗ, исследователи утверждают, что рост населения планеты настолько вышел из-под контроля, что его не смогла бы сдержать даже 3-я мировая война, число жертв которой равнялось бы количеству погибших в 1-й и 2-й мировых войнах совокупно.

На первом месте по численности населения сейчас находится Китай (1,36 млрд). Его «догоняет» Индия (1,26 млрд).

#Новости#Экономика#Россия#Население#Женя#Общество
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