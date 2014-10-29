Ученые: Рост населения Земли вышел из-под контроля

Они сделали неутешительный прогноз: к 2020 году население земли может превысить цифру в 10 млрд человек даже в том случае, если во всем мире будет распространена «политика одного ребенка», или случится глобальный конфликт. (Для сравнения, сейчас на планете проживает около 7 млрд).