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Россия представила официальную эмблему ЧМ-2018

29 октября 2014, 08:54
Презентация эмблемы ЧМ-2018, который пройдет в России, состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Презентация эмблемы ЧМ-2018, который пройдет в России, состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» в специальном сообщении объяснила символику эмблемы. «Чтобы творчески передать суть этого знаменательного исторического момента, дизайн эмблемы вобрал в себя богатые русские художественные традиции и историю новаторства и достижений этой страны. Первые полеты в космос советских космонавтов стали поистине вдохновляющей темой. Волшебный шар на верхушке эмблемы олицетворяет всемирную любовь к футболу. Ее элементы объединяют уникальные атрибуты чемпионата мира по футболу и России, места его проведения. Эта эмблема объединяет волшебство и мечту — так же, как это сделает чемпионат мира по футболу ФИФА для миллионов болельщиков в 2018 году», — говорится в сообщении.

#Новости#ЧМ-2018#Спорт#Футбол#Маша
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