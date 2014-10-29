Россия представила официальную эмблему ЧМ-2018

Пресс-служба оргкомитета «Россия-2018» в специальном сообщении объяснила символику эмблемы. «Чтобы творчески передать суть этого знаменательного исторического момента, дизайн эмблемы вобрал в себя богатые русские художественные традиции и историю новаторства и достижений этой страны. Первые полеты в космос советских космонавтов стали поистине вдохновляющей темой. Волшебный шар на верхушке эмблемы олицетворяет всемирную любовь к футболу. Ее элементы объединяют уникальные атрибуты чемпионата мира по футболу и России, места его проведения. Эта эмблема объединяет волшебство и мечту — так же, как это сделает чемпионат мира по футболу ФИФА для миллионов болельщиков в 2018 году», — говорится в сообщении.