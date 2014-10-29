Прокуратура: присвоившие 21 млн рублей бухгалтеры должны сидеть в тюрьме

Суд оглашал приговор с 10 по 20 октября 2014 года. Женщины были признаны виновными по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Рожина была осуждена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в размере 100 тысяч рублей, Киселева и Алещук (каждая) — к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 90 тысяч рублей, Порсина — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, суд признал за УМВД России по Тюменской области право обращения за возмещением причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.