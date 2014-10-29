Прокуратура: присвоившие 21 млн рублей бухгалтеры должны сидеть в тюрьме

Представители прокуратуры г. Тюмени не согласны с излишне мягким приговором, вынесенным бывшим сотрудницам отдела внутренних дел по Тюменскому району. Четыре женщины по фиктивным документам получали премии за сотрудников отдела и присвоили более 21 млн рублей, однако суд счел, что с них хватит и условного наказания.
Как сообщалось ранее, в январе 2003 года главный бухгалтер райотдела Галина Рожина создала организованную преступную группу для хищения денежных средств, предназначенных для выплаты премий сотрудникам милиции. В состав группы вошли бухгалтер Елена Киселева и казначей Татьяна Алещук. Впоследствии к ним присоединилась и начальник отдела делопроизводства и режима секретности Светлана Порсина.
Женщины изготавливали фиктивные приказы о премировании милиционеров, после чего в платежных ведомостях подделывали подписи сотрудников милиции и получали за них деньги. Таким способом за шесть лет у сотрудников отдела было похищено более 21 млн рублей премиальных.
Махинации выявила ревизия, проведенная в 2009 году ГУВД по Тюменской области. По ее результатам Рожина, Киселева, Алещук и Порсина были освобождены от занимаемых должностей. В ходе следствия и судебного разбирательства экс-сотрудницы отдела внутренних дел виновными себя не признали, мер к возмещению причиненного ущерба не приняли.
Государственный обвинитель прокуратуры г. Тюмени в суде настаивал на лишении Рожиной, Киселевой, Алещук и Порсиной свободы и удовлетворении гражданского иска УМВД России по Тюменской области о взыскании с них похищенных денежных средств.
Суд оглашал приговор с 10 по 20 октября 2014 года. Женщины были признаны виновными по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения). Рожина была осуждена к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и штрафу в размере 100 тысяч рублей, Киселева и Алещук (каждая) — к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафу в размере 90 тысяч рублей, Порсина — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафу в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, суд признал за УМВД России по Тюменской области право обращения за возмещением причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства.
«Прокуратура города считает назначенное подсудимым наказание чрезмерно мягким и не соответствующим характеру и степени общественной опасности совершенного ими преступления. Кроме того, прокуратура считает, что суд одновременно с постановлением приговора должен был удовлетворить и гражданский иск потерпевшей стороны.
Согласно уголовно-процессуального закона суд при постановлении приговора обязан принять решение по гражданскому иску. Суд может признать за истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства только в случае необходимости производства дополнительных расчетов. Между тем, приговором суда установлен точный размер ущерба, причиненного Рожиной, Киселевой, Алещук и Порсиной — 21 364 262,84 рублей. Кроме того, в ходе следствия в целях возмещения вреда был наложен арест на имущество Рожиной — земельный участок в селе Перевалово Тюменского района», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
В связи с этим прокуратура г. Тюмени внесла на приговор суда апелляционное представление, в котором потребовала осудить Рожину, Киселеву, Алещук и Порсину к реальному лишению свободы и удовлетворить гражданский иск УМВД России по Тюменской области, взыскав с осужденных всю сумму причиненного ущерба.
Апелляционное представление будет рассматривать судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда.