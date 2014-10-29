nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 18-летний водитель

29 октября 2014, 17:21
Трагедия произошла сегодня утром на 4 км нового направления автодороги Екатеринбург — Тюмень. 18-летний водитель ВАЗ-2101 выбрал скоростной режим, не соответствующий реальным дорожным и климатическим условиям и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу под длинномер Freightliner.

В результате столкновения водитель Жигулей погиб на месте происшествия, также пострадали его четыре пассажира — у каждого из них сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Кроме того, у сидевшего впереди 19-летнего молодого человека — перелом верхней трети бедра слева; у сидевшего за ним подростка 1999 года рождения перелом носа, у его 15-летнего спутника — закрытый перелом руки со смещением левой лучевой кости, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

По предварительной информации, одной из причин трагедии мог стать малый водительский опыт владельца ВАЗ 2101. Он получил водительское удостоверение всего полгода назад.

#Новости#Автомобили#Происшествия#Екатеринбург#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25