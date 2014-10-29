На трассе Екатеринбург — Тюмень погиб 18-летний водитель

В результате столкновения водитель Жигулей погиб на месте происшествия, также пострадали его четыре пассажира — у каждого из них сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Кроме того, у сидевшего впереди 19-летнего молодого человека — перелом верхней трети бедра слева; у сидевшего за ним подростка 1999 года рождения перелом носа, у его 15-летнего спутника — закрытый перелом руки со смещением левой лучевой кости, сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.