Из окна ОКБ № 2 выбросился пациент

Из окна тюменской ОКБ № 2 выбросился пациент. 69-летний мужчина скончался, упав с высоты седьмого этажа. По факту гибели человека проводят проверку следователи.
Информация о трагическом инциденте появилась сегодня в Интернете. В пресс-службе ОКБ № 2 подтвердили, что один из пациентов взрослого стационара погиб, выбросившись из окна, однако отказались разглашать подробности произошедшего до окончания следственных действий.
В свою очередь в пресс-службе Следственного управления рассказали, что по факту гибели мужчины проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
«Ранним утром 29 октября из окна седьмого этажа областной больницы № 2 выбросился 69-летний житель Тюмени, проходивший лечение в указанном медицинском учреждении. Накануне мужчине была успешно проведена операция по удалению грыжи. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшей трагедии», — отметили в следственном управлении.