Из окна ОКБ № 2 выбросился пациент

Информация о трагическом инциденте появилась сегодня в Интернете. В пресс-службе ОКБ № 2 подтвердили, что один из пациентов взрослого стационара погиб, выбросившись из окна, однако отказались разглашать подробности произошедшего до окончания следственных действий.