«Дом.ru» ставит новый HD-рекорд

Национальные каналы «ТНВ», «ТНВ Планета», «БСТ», «Майдан» стали доступны всем абонентам «Дом.ru «Последние 2–3 года мы наблюдаем стремительный рост спроса на HD-контент и рост числа HD-каналов. В пакетах «Дом.ru TV» их число увеличилось более чем вдвое — с 20 до 56. Цифровое телевидение «Дом.ru TV» предлагает зрителям самый широкий ассортимент каналов высокой четкости, из представленных на российском рынке, и их список постоянно растет. Выбранная нами гибридная технология, когда телесигнал и интернет-приложения передаются не по одному, а двум разным кабелям, позволяет нам практически неограниченно увеличивать количество HD-каналов без потери качества. Мы уверены, пользователи оценят качественную картинку и уникальный контент, новые каналы найдут своего постоянного зрителя и будут востребованы, как и другие каналы цифрового телевидения «Дом.ru TV», — комментирует директор по продукту «Дом.ru» Андрей Чазов.