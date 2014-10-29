«Дом.ru» ставит новый HD-рекорд

Телеком-оператор «Дом.ru» увеличивает число телеканалов. Пользователи цифрового телевидения «Дом.ru TV» получили возможность смотреть три новых HD-канала (Eurosport 2 HD, History HD, «Живи HD») и 4 цифровых канала (BBC World News, Deutche Welle, World Fashion Channel, «МУЛЬТ»).
Таким образом, общее количество телеканалов выросло до 163, и сразу 56 из них в формате высокой четкости — это новый максимум на российском рынке.
Наполнение канала History HD, вещающего на 39 языках, составляют документальные сериалы о наших современниках, основанные на реальных событиях, а также специальные программы про значимые артефакты древней и новейшей истории, про войны и кризисы, знаменитых людях, научные открытия и культурные достижения.
«Живи HD» — это HD-версия полюбившегося канала, в эфире которого выходит более 50 программ от ведущих специалистов в области питания, здоровья, красоты и воспитания детей.
Над созданием новостей для крупнейшего круглосуточного телеканала BBC World News работает свыше 70 информационных агентств и более 2000 журналистов. В эфире — эксклюзивные интервью и репортажи со всего мира, освещающие важнейшие события.
Немецкий новостной телеканал Deutche Welle — это единственный глобальный телеканал, уделяющий особое внимание происходящему в Германии и Европе. Канал освещает культурные, социальные, политические, информационно-развлекательные, спортивные мероприятия.
В эфире нового международного канала World Fashion Channel — последние события в мире моды, тенденции наступающего сезона, репортажи с ведущих недель моды, документальные фильмы.
«МУЛЬТ» — еще один новый телеканал, его контент самым тщательным образом подобран для детской аудитории в возрасте от 1,5 до 6 лет. Добрые, светлые, позитивные мультфильмы отечественного производства развивают воображение детей, развлекают и обучают. Родители могут быть спокойны — на телеканале нет агрессивной информации и рекламы.
В базовый пакет добавлен информационно-развлекательный «Восьмой канал», в эфире которого зрители увидят художественные фильмы, аналитические материалы, интервью со знаменитыми музыкантами и киноактерами, юмористические и кулинарные телепроекты, информационные выпуски, утренние и развлекательные шоу.
Национальные каналы «ТНВ», «ТНВ Планета», «БСТ», «Майдан» стали доступны всем абонентам «Дом.ru «Последние 2–3 года мы наблюдаем стремительный рост спроса на HD-контент и рост числа HD-каналов. В пакетах «Дом.ru TV» их число увеличилось более чем вдвое — с 20 до 56. Цифровое телевидение «Дом.ru TV» предлагает зрителям самый широкий ассортимент каналов высокой четкости, из представленных на российском рынке, и их список постоянно растет. Выбранная нами гибридная технология, когда телесигнал и интернет-приложения передаются не по одному, а двум разным кабелям, позволяет нам практически неограниченно увеличивать количество HD-каналов без потери качества. Мы уверены, пользователи оценят качественную картинку и уникальный контент, новые каналы найдут своего постоянного зрителя и будут востребованы, как и другие каналы цифрового телевидения «Дом.ru TV», — комментирует директор по продукту «Дом.ru» Андрей Чазов.
Для просмотра цифровых и HD-каналов «Дом.ru» представляет несколько устройств на выбор — приставку «Дом.ru TV Mini», которую можно подключить к любому телевизору, включая устаревшие модели, многофункциональную ТВ-приставку «Дом.ru TV». Она дает возможность смотреть телеканалы с экранов мобильных устройств и в течение 3 дней после эфира, а также открывает свободный доступ к 60-тысячной видеотеке и популярным интернет-сервисам.
Еще одно устройство — CAM-модуль, подходит для пользователей, которые хотят смотреть цифровое ТВ без дополнительных устройств.