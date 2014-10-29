Банкет в кафе закончился стрельбой

Во время банкета в кафе возник конфликт, и тюменец не придумал ничего лучше, чем утихомирить оппонента с помощью травматического пистолета.
Подробности сообщает пресс-служба МО МВД России «Тюменский».
В кафе «Пятница» кемпинга «Робинзон», находящегося в селе Червишево, был заказан банкет на сорок человек. В разгар веселья возник конфликт, участниками которого стали три молодых человека и девушка. В ходе словесной перепалки завязалась драка.
Как оказалось, у одного из участников ссоры — жителя города Тюмени 1981 года рождения — при себе оказался травматический пистолет. Мужчина решил использовать его, чтобы усмирить своего противника. В результате 24-летний житель села Червишево получил непроникающее огнестрельное ранение в плечо.
Стрелявший был обезврежен и задержан прибывшим на место происшествия нарядом ГИБДД. Мужчина нигде не работает, ранее не судим.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.