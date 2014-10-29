Банкет в кафе закончился стрельбой

Как оказалось, у одного из участников ссоры — жителя города Тюмени 1981 года рождения — при себе оказался травматический пистолет. Мужчина решил использовать его, чтобы усмирить своего противника. В результате 24-летний житель села Червишево получил непроникающее огнестрельное ранение в плечо.