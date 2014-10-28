В Тюмени ищут очевидцев ДТП на Ялуторовском тракте

Столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Nissan Almera произошло вчера в 8:15 утра на Ялуторовском тракте. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла из-за нарушения очередности проезда. Кроме того, в ДТП пострадала пассажирка автомобиля Nissan, она получила травму живота.
По словам Андрея, чей родственник находился за рулем одного из авто, к аварии привело нарушение ПДД водителем Nissan. «Виновник выехал на обочину, пытаясь объехать пробку, — пишет нам тюменец, — на перекрестках решил тоже не останавливаться, в результате чего въехал в моего брата. Вину свою не признает. Видео доказательств и свидетелей нет, так как изначально водитель полностью признался, что виноват и свидетелей не стали привлекать. А после пошел на попятную. Поэтому брата хотят наказать, возможно, вплоть до уголовной ответственности, так как есть пострадавшие».
Отметим, что водитель Nissan с такой трактовкой не согласен, по его словам на обочину он выехал для остановки. По предварительным данным областного Управления ГИБДД, правила движения нарушил водитель Mitsubishi.
Разобраться в сложившейся ситуации поможет запись с видеорегистратора. Тюменец просит откликнуться всех, кто стал свидетелем данного ДТП. Связаться с Андреем можно по телефону: 8-932-32-16-998.