В Тюмени ищут очевидцев ДТП на Ялуторовском тракте

По словам Андрея, чей родственник находился за рулем одного из авто, к аварии привело нарушение ПДД водителем Nissan. «Виновник выехал на обочину, пытаясь объехать пробку, — пишет нам тюменец, — на перекрестках решил тоже не останавливаться, в результате чего въехал в моего брата. Вину свою не признает. Видео доказательств и свидетелей нет, так как изначально водитель полностью признался, что виноват и свидетелей не стали привлекать. А после пошел на попятную. Поэтому брата хотят наказать, возможно, вплоть до уголовной ответственности, так как есть пострадавшие».