nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени ищут очевидцев ДТП на Ялуторовском тракте

28 октября 2014, 16:43
В редакцию NashGorod.ru обратился тюменец Андрей с просьбой найти свидетелей дорожного происшествия, произошедшего накануне в п. Боровский. По словам мужчины, в случае бездействия невиновного человека ждет уголовное наказание.

Столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Nissan Almera произошло вчера в 8:15 утра на Ялуторовском тракте. Как сообщили в пресс-службе областного ГИБДД, авария произошла из-за нарушения очередности проезда. Кроме того, в ДТП пострадала пассажирка автомобиля Nissan, она получила травму живота.

По словам Андрея, чей родственник находился за рулем одного из авто, к аварии привело нарушение ПДД водителем Nissan. «Виновник выехал на обочину, пытаясь объехать пробку, — пишет нам тюменец, — на перекрестках решил тоже не останавливаться, в результате чего въехал в моего брата. Вину свою не признает. Видео доказательств и свидетелей нет, так как изначально водитель полностью признался, что виноват и свидетелей не стали привлекать. А после пошел на попятную. Поэтому брата хотят наказать, возможно, вплоть до уголовной ответственности, так как есть пострадавшие».

Отметим, что водитель Nissan с такой трактовкой не согласен, по его словам на обочину он выехал для остановки. По предварительным данным областного Управления ГИБДД, правила движения нарушил водитель Mitsubishi.

Разобраться в сложившейся ситуации поможет запись с видеорегистратора. Тюменец просит откликнуться всех, кто стал свидетелем данного ДТП. Связаться с Андреем можно по телефону: 8-932-32-16-998.

#Новости#Автомобили#Свидетели#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25