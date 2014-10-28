В России впервые за 5 лет сократились реальные зарплаты

Темпы роста зарплат начали снижаться еще в прошлом году из-за ухудшения показателей производительности труда. Тем не менее, какое-то время это компенсировалось ростом окладов бюджетников.
Сейчас околонулевые темпы роста зарплат сложились в большинстве отраслей, за исключением сферы производства нефтепродуктов, электрооборудования и кожевенных изделий. В ряде секторов падение зарплат составило уже 3–4 процента.
Ожидается, что по итогам 2015 года реальные зарплаты упадут на 1,9 процента, так как ни предприятия, ни бюджет не будут иметь возможности быстро повышать их в условиях возросших финансовых ограничений.
В краткосрочной перспективе это приведет к сокращению реальных располагаемых доходов населения, снижению потребительского спроса и ухудшению структуры потребления.
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