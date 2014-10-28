На совещании с вице-премьерами Дмитрий Медведев отметил: «Необходимо усовершенствовать правила получения водительских удостоверений, сделать этот механизм прозрачным и понятным. Это касается, прежде всего, обучения будущих водителей. Посещение автошколы становится теперь обязательным, самоподготовка больше не допускается, параллельно усиливаются требования к квалификационному экзамену, к экзаменаторам, которые принимают соответствующие экзамены, к порядку и месту проведения экзаменов».
На совещании также напомнили, что отныне экзамен будет проходить в три этапа: теория, площадка и выезд в город. Если один из этапов ученик не сдаст с трех попыток, повторный экзамен возможен не ранее чем через 30 дней. Лица с ограниченными физическими возможностями будут сдавать экзамен на тех транспортных средствах, конструкция которых отвечает их медицинским показаниям.
Дата вступления в силу данного документа особо не оговаривалась, известно только, что требования в экзаменаторам, которым теперь необходимо иметь высшее образование, вступят в силу через год с момента официального опубликования документа.