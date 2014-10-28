На совещании также напомнили, что отныне экзамен будет проходить в три этапа: теория, площадка и выезд в город. Если один из этапов ученик не сдаст с трех попыток, повторный экзамен возможен не ранее чем через 30 дней. Лица с ограниченными физическими возможностями будут сдавать экзамен на тех транспортных средствах, конструкция которых отвечает их медицинским показаниям.